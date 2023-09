Dannenberg Die Reserve des MTV verliert an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern mit 23:31 (13:16). Am nächsten Spieltag kommt der MTV Eyendorf.

Jonas Waschke (am Ball) erzielte fünf Treffer. Allerdings war der Gegner im zweiten Spielabschnitt zu stark für den MTV Groß Lafferde II

Handball-Landesliga Groß Lafferde II stellt seine Fehler in Dannenberg nicht ab

Die Handballer des MTV Groß Lafferde II sind mit einer Niederlage in die neue Saison in der Landesliga Ost gestartet. Dem MTV Dannenberg unterlag das Team von Trainer Michael Nechanitzky bei seiner weitesten Auswärtsfahrt der Saison mit 23:31 (13:16). „Wir haben es über 35 Minuten recht gut gemacht, danach aber leider den Faden verloren. Hätten wir die kleinen Fehler abgestellt, die wir irgendwie immer drin haben, wäre das Spiel noch enger gewesen“, so der Coach.

Ab der 37. Minute erhöht der MTV Dannenberg den Vorsprung drastisch

Vor allem in der ersten Hälfte hatten die Gäste eine couragierte Leistung gezeigt. Bis zum 13:13 (28. Minute) war das Spiel ausgeglichen. Erst danach setzten sich die Hausherren etwas ab. Mit drei Toren in Serie stellte der MTV Dannenberg den Pausenstand her. Im zweiten Abschnitt blieben die Groß Lafferder zunächst dran, ab dem 16:18 (37.), eilte der Gegner schließlich aber davon. Nach 53 Minuten betrug der Vorsprung der Hausherren sogar zehn Treffer (29:19).

„Wir haben zu schnell den Abschluss gesucht. Und triffst du vorne nicht und bist dann hinten zu unkonzentriert, dann rappelt es im Karton“, sagte Nechanitzky, der auch mit der Schiedsrichterleistung unzufrieden war. Eine klare rote Karte gegen Dannenberg sei nicht ausgesprochen worden.

Am kommenden Sonntag (15 Uhr) empfängt Groß Lafferde II dann den MTV Eyendorf, der in der vergangenen Saison Dank der „Ersten“ des MTV aus der Verbandsliga abgestiegen war. „Die werden sicherlich eine Hasskappe haben“, ist Nechanitzky überzeugt.

MTV Groß Lafferde II: Klages, Grunst – J. Waschke 5 Tore/3 Siebenmeter, Schaper 7, Meyer 3, L. Hansen 3, Zellmann 3, Misch 1, Wittenberg 1, Bode, Busse.

