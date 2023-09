7:1 – Takva Peine stutzt den Adlern Handorf die Federn

Überraschend deutlich entschied Aufsteiger Takva Peine das Spitzenspiel der 1. Fußball-Kreisklasse gegen den Aufstiegsfavoriten Adler Handorf für sich. Am Ende stand ein 7:1-Erfolg für die Eulenstädter zu Buche. Generell präsentierten sich die Teams an Spieltag Nummer 7 in Torlaune – satte 64 Treffer bekamen die Zuschauer in den acht Begegnungen zu sehen.

Takva Peine – Adler Handorf 7:1 (4:1). Tore: 0:1 Janeck (2./FE), 1:1 Buts (28.), 2:1 Capli (32.), 3:1 Sincar (41.), 4:1 Hasan (42.), 5:1 Sincar (80./FE), 6:1, 7:1 Capli (81., 85.).

„Wir haben einfach einen perfekten Tag erwischt. Über 90 Minuten gesehen haben wir es wirklich gut gemacht“, lobte Takvas Trainer Akram Sincar seine Schützlinge. Dabei waren es die Gäste, die nach nicht einmal 120 Sekunden per Foulstrafstoß einen Blitzstart hingelegt hatten. Dann aber spielten nur noch die Hausherren. Artem Buts, Aladin Capli – der letztlich mit einem Dreierpack glänzte – Yehia Sincar sowie Alaa Hasan schafften bereits vor dem Pausentee klare Verhältnisse. Sincar konstatierte: „Wir haben als Team sehr gut funktioniert, jeder Akteur hat 100 Prozent gegeben.“ Im zweiten Durchgang legten die Hausherren noch dreimal nach und krönten ihre starke Leistung mit dem Sprung auf Platz 1.

Die weiteren Ergebnisse:

SV Lengede III – TSV Meerdorf 1:2 (1:2). Tore: 0:1 Püschel (18.), 1:1 Runge (21.), 1:2 Buchholz (28.).

GW Vallstedt – SV Teutonia Groß Lafferde II 15:1 (6:0). Tore: 1:0 Leo (3./Elfmeter), 2:0 Gschwend (19.), 3:0 Rudi (20.), 4:0 Leo (32.), 5:0 Walther (38.), 6:0 Rudi (44.), 7:0 Gschwend (47.), 8:0 Leo (54.), 9:0 Rudi (72.), 10:0, 11:0 Walther (73., 74.), 12:0 Leo (78.), 13:0 Bendrick (79.), 14:0 Walther (79.), 14:1 Paul (81.), 15:1 Bendrick (86.).

MTV Wedtlenstedt – TSV Wendezelle II2:7 (0:2). Tore: 0:1 Prommer (36.), 0:2, 0:3 Breitsohl (41., 48.), 0:4 Prommer (50.), 0:5 Borchers (53.), 0:6 Breitsohl (67.), 1:6 Schröder (70.), 1:7 Brons (85.), 2:7 Brüggemann (86.).

TSV Denstorf – SSV Stederdorf 7:1 (Tore nicht gemeldet).

TSV Eintracht Essinghausen – SSV Plockhorst 4:3 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Scharenberg (43., 45.), 2:1, 2:2 Zemke (50., 60.), 2:3 Knieling (69.), 3:3 Bock (85.), 4:3 Scharenberg (86.).

BSC Bülten – VT Union Groß Ilsede 1:2 (0:0). Tore: 1:0 Hüller (55.), 1:1 Mildner (75.), 1:2 Kaptan (90.+3).

TSV Münstedt – TSV Eixe 1:9 (0:5). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Mörtzsch (3., 5., 13.), 0:4 Schmerse (29.), 0:5 Proest (45.), 0:6, 0:7 Lukatis (53., 61.), 0:8, 0:9 Schmerse (71., 76.), 1:9 Laskowski (90.+1).

