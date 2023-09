17-Tore-Mann Waschke führt Groß Lafferde zum Sieg

Es ist eine Szene, die die Zuschauer an diesem Tag in der Sporthalle am Lafferder Busch häufig zu sehen bekamen. Gefühlt war Handballer Marcel Waschke schon wieder vorne im Angriff, bevor die Abwehr seines MTV Groß Lafferde den Ball überhaupt gewonnen hatte. Mit einer starken Verteidigung als Basis bediente der Handball-Verbandsligist seinen für Tempogegenstöße nach vorne geeilten Angreifer immer wieder, wodurch er letztlich 17 Treffer zum 38:30 (16:11)-Erfolg der Lafferder gegen Aufsteiger HSG Rhumetal beisteuerte.

MTV Groß Lafferde hat 1000-mal mehr Tempo drin als zum Saisonauftakt

„Die schnelle Mitte und die erste Welle haben verhältnismäßig sehr, sehr gut funktioniert“, sagte Trainer Dennis Bühn, dessen Matchplan für diesen ersten Saisonsieg voll aufging. „Die Jungs sollten laufen, laufen laufen.“ Und das taten sie: Im Rückraum war immer Bewegung, wodurch die Groß Lafferder immer wieder Lücken rissen. „Wir hatten 1000-mal mehr Tempo drin, als im Spiel gegen Münden. Das war der ausschlaggebende Punkt“, erklärte Bühn. Nach sehr ausgeglichener Anfangsphase (8:8 nach 17 Minuten) setzten sich die Hausherren mit einem 6:1-Lauf auf 14:9 ab. „Diese vier, fünf Tore, die wir uns da vorgelegt haben, haben wir auch bis zum Ende verwaltet“, zeigte sich der Coach des MTV sehr glücklich. Und wenn der Aufsteiger aus Südniedersachsen doch mal etwas stärker wurde. „Dann haben wir einfach ein bisschen nachgelegt“, sagte Bühn, der ausdrücklich die Abwehrleistung der Mannschaft lobte.

MTV-Keeper Maushake spielt die kompletten 60 Minuten und fängt viele Bälle ab

Immer wieder hatte Keeper Arne Maushake, der die vollen 60 Minuten durchspielte, gute Paraden gezeigt oder die Abwehr einen Ball des Gegners weggefischt. Nur so konnte der Lafferder Topwerfer Marcel Waschke immer wieder in Szene gesetzt werden. In der Schlussphase erhöhten die Hausherren ihre Führung auf letztlich acht Tore und kletterten damit in das Tabellenmittelfeld.

Da will der MTV Groß Lafferde auch am Ende der Verbandsliga-Saison stehen. Dafür täten der Mannschaft von Trainer Dennis Bühn einige weitere Punkte gut, die sie bereits in den drei kommenden Spielen – allesamt am Lafferder Busch – sammeln wollen. Am kommenden Sonntag (17 Uhr) ist der SV Altencelle zu Gast.

MTV Groß Lafferde: Maushake – M. Waschke 17 Tore/2 Siebenmeter, Kamradt 5/2, Rudnik 3, L. Bühn 3, Knittel 2, Pfaff 2, Brunke 2, Reuter 2, Büüs 1, Gottsknecht 1, Fischer.

