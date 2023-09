4. Spiel, 4. Niederlage – Lengedes Durststrecke hält an

Der SV Lengede bleibt auch nach dem vierten Spiel in der Fußball-Landesliga ohne Punkt und steckt im Tabellenkeller fest Beim SSV Kästorf setzte es für das Team um das Trainerduo Kai Olzem/Dennis Kleinschmidt am Sonntag eine 1:3 (0:1)-Niederlage.

Die Partie begann mit einem Aufreger: Lengedes Hintermannschaft verschätzte sich nach einem langen Ball. SSV-Torjäger Leander Petry war frei durch, verzog aber deutlich (1. Minute). Anschließend passierte vor beiden Toren nicht viel. Die Lengeder waren zwar das optisch überlegene Team, schlugen daraus aber kein Kapital. Sinnbildlich: Lengedes Maximilian Meinecke beschäftigte auf der rechten Seite Kästorfs Pascal Meyer mehr als es dem lieb war. Doch Meineckes Torschüsse und Flanken wurden sämtlich geblockt, auch ein halbes Dutzend Eckbälle des SVL verpuffte.

Der einzige Treffer der ersten Halbzeit fiel auf der Gegenseite: Lengedes Keeper Nick Grünhagen war nach einem langen Ball aus seinem Kasten geeilt, doch Petry war 25 Meter vor dem Gehäuse eher am Ball, legte die Kugel an Grünhagen vorbei und netzte zum 1:0 (39.) ein.

Dominik Franke trifft nur den Pfosten

In Durchgang 2 blieb die Partie spielerisch ausgeglichen, auf das Ergebnis traf das aber nicht zu. Wieder machte Petry den Unterschied, er traf freistehend zum 2:0 (57.). Lengede brachte frisches Personal und neue Energie. Dominik Franke schloss zu zentral ab (64.), Meinecke schoss drüber (65.). Nach Foul an Christian Lemke gab’s Elfmeter für den SVL. Justin Folchmann verwandelte zum 1:2 (67.). Und die Lengeder blieben am Drücker. Franke grätschte den Ball an den Pfosten (70.) – Pech für den SVL. Das letzte Wort hatte Petry, er traf zum 3:1-Endstand (87.).

„Mit unserem Auftritt bin ich einverstanden“, sagte SVL-Trainer Kai Olzem. „Nicht einverstanden bin ich damit, wie die Gegentore fallen. In den wichtigen Momenten waren wir nicht hellwach.“

SV Lengede: Grünhagen – Lemke, Probst, Gatermann, Karger – Burkutean, Bahlo (60. Mustapha) – Meinecke (69. Kaba), Podleska (60. Franke), Folchmann (80. Chehab) – Kocak (60. Ibe).

Tore: 1:0, 2:0 Petry (39., 57.), 2:1 Folchmann (67./FE), 3:1 Petry (87.).

