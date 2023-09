Trotz Chancenwucher: Arminia Vechelde siegt in Bornum

„Er fragt schon, ob wir dieses Mal nicht so viele Chancen vergeben haben“, ruft Vecheldes Trainer Dennis Pasemann während des Telefoninterviews mit unserer Zeitung am 5. Spieltag seiner Mannschaft zu – das Gelächter der Fußballer schallt an den Hörer. Nein, der Bezirksligist aus Vechelde trägt sein Problem dieser Saisonanfangsphase weiter mit sich herum. Auch gegen die SV Lauingen Bornum vergab die nach Belieben wirbelnde Offensive des Bezirksligisten hochkarätige Möglichkeiten. „Ich fühle mich ja langsam schon doof, das immer wieder so berichten zu müssen“, sagt der Coach. Und dennoch: Mit einem souveränen 4:2 (2:1)-Erfolg sicherte sich die Arminia im Kreis Helmstedt den dritten Saisonsieg im fünften Spiel.

„Wir haben fast immer die Ruhe bewahrt“

Trainer Dennis Pasemann hatte ein fußballerisch gutes Spiel seiner Mannschaft gesehen. Und bereits nach 17 Minuten führte die Arminia in Bornum mit 2:0. Pasemann: „Wir haben fast immer die Ruhe bewahrt. In den beiden Momenten, in denen das nicht so war, haben wir die Gegentore kassiert.“ Etwa in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, als die Lauinger verkürzten. Allerdings stellte Vecheldes Marius Wolff mit seinem zweiten Tor nur vier Minuten nach dem Seitenwechsel den alten Abstand wieder her. Der frühere Bortfelder hat sich wahrlich schon gut eingefunden bei der Arminia, führt gemeinsam mit den beiden Schwicheldtern Leon Schrader und Onur Bacaksiz (jeweils 5 Treffer) die Torjägerliste der Bezirksli­ga 2 an. „Und das obwohl er nicht mal als Stürmer aufläuft“, so Pasemann.

Jerrymie Bahtiri erhöhte für die Arminia noch auf 4:1, ehe die Hausherren mit einem Elfmeter kurz vor Schluss noch einmal für Ergebniskosmetik sorgten.

Tore: 0:1 Marius Wolff (12.), 0:2 Sandy Woltjes (17.), 1:2 Evers (45.+2), 1:3 Marius Wolff (49.), 1:4 Jerrymie Bahtiri (69.), 2:4 Thielecke (86., Elfmeter).

