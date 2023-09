Innenverteidiger machen für Schwicheldt den Deckel drauf

Nach zwei Siegen zum Saisonstart, zuletzt aber zwei Niederlagen hat Rot-Weiß Schwicheldt die Trendumkehr in der Fußball-Bezirksliga 2 geschafft. Peines Aufsteiger setzte sich mit 2:0 (1:0) souverän gegen Liga-Schlusslicht FC Wenden durch.

Fokus der Trainingswoche lag bei Rot-Weiß Schwicheldt auf der Defensive

Trainer Tobias Dreyer hatte für die Partie ein klares Ziel vor Augen: „Es muss ja nicht immer Schwicheldt sein, wo die meisten Tore am gesamten Spieltag fallen. Das Ziel war ein 1:0-Sieg. Dass es sogar 2:0 ausgeht, macht mich umso glücklicher.“ Der Fokus in der Trainingswoche habe klar auf der Defensive gelegen, was sich gegen die Braunschweiger auszahlte. „Wir standen sehr stark, waren hinten sehr konsequent“, lobte Dreyer sein Team.

Schöne Kombination führt zum 1:0 durch Leon Schrader

Und auch, wenn Wenden das Pressing begann, befreite sich Schwicheldt strukturiert. Die sich ergebenden Freiräume nutzte das Team auch beim 1:0 (15.). Eine tolle Kombination über Louis Otto, Pascal Taraschewski und Onur Bacaksiz landete am zweiten Pfosten bei Leon Schrader, der nur den Fuß hinhalten musste.

Zum zweiten Treffer führte dann eine Innenverteidiger-Kombi. Thore Edeler und Jonas Winkler waren bei einer Ecke mit aufgerückt. Der zweite Ball landete in Schwicheldts Absicherung und ging dann raus auf Edeler, dessen flache Hereingabe bei Winkler landete – 2:0!

Tore: 1:0 Leon Schrader (15.), 2:0 Jonas Winkler (58.).

lev

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de