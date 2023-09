6:0! Aber die Pfeil-Frauen lassen viel liegen

Broistedt. Die Broistedterinnen starten gegen Sparta Göttingen mit einem Heimsieg in die Saison, Trainer Börge Warzecha kann dennoch nicht zufrieden sein.

Die Broistedterinnen (in Blau) gewannen zum Auftakt 6:0.

Die Broistedter Fußballerinnen sind erfolgreich in die neue Saison in der Landesliga gestartet. Mit 6:0 (3:0) gewann das Team von Trainer Börge Warzecha sein Heimspiel gegen Sparta Göttingen. Dabei war allerdings nicht alles Gold, was glänzt...

„Ja,wir freuen uns über den ersten Heimsieg und den guten Start, aber wir haben nun auch kein richtig, richtig gutes Gefühl danach“, erklärte der Trainer, der vor allem die schwache Chancenverwertung seiner Mannschaft vor Augen hatte. „Zur Halbzeit müssen wir bereits mit 8:0 führen, und wenn es am Ende 15:0 ausgeht, wäre es das richtige Ergebnis gewesen.“ Über die vollen 90 Minuten habe das Pfeil-Team dominiert und dabei beste Chancen liegen lassen. Sogar einen Elfmeter brachten die Broi­stedterinnen nicht im Tor der Gäste unter, allein dreimal war der Querbalken des Göttinger Gehäuses im Weg.

„In diesem Spiel konnten wir uns das erlauben“, erklärte Warzecha, der allerdings deutlich mahnte: „In den kommenden Wochen ist das vermutlich nicht mehr so. Wir müssen daran arbeiten.“ Mit dem spielerischen Ansatz, der meist bis kurz vor den Sechzehner des Gegners führte, war Warzecha hingegen zufrieden. „Wir haben die ,Außen’ gut einbezogen, und un­sere Stürmerinnen Denise Gregor und Tia Zimmermann haben sehr viel gearbeitet“, lobte der Broistedter Coach, dessen Team bereits am kommenden Samstag wieder gefordert ist. Ab 15 Uhr gastieren die Pfeile dann bei Aufsteiger SpVgg Wacker Braunschweig.

Tore: 1:0 Liesa Behrens (22.), 2:0 Madlen Kossian (39.), 3:0 Denise Gregor (40.), 4:0 Tia Zimmermann (65.), 5:0 Eigentor (67.), 6:0 Sibel Saravas (74.).

lev

