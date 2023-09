Der MTV Groß Lafferde legt einen klassischen Fehlstart hin

Marcel Waschke (am Ball) erzielte in der ersten Hälfte drei der fünf Lafferder Treffer gegen die TG Münden.

Bei den Handballern des MTV Groß Lafferde lief am ersten Spieltag noch gar nichts zusammen. „Die Laufwege passen einfach noch nicht“, nannte Trainer Dennis Bühn ein Beispiel. Unter anderem deshalb unterlag der Handball-Verbandsligist der TG Münden mit 20:32 (5:13).

Der MTV Groß Lafferde wirft nur fünf Tore in der ersten Halbzeit

Vor allem die erste Hälfte liest sich im Spielprotokoll katastrophal für die Gäste. Erst nach 15 Minuten und 26 Sekunden erzielte Marcel Waschke den ersten Treffer für den MTV, der zu diesem Zeitpunkt allerdings schon deutlich abgeschlagen mit 1:8 in Rückstand lag. „Das Problem war, dass wir viel zu hektisch waren, im Angriff viel zu viele Fehler gemacht haben“, erklärte Dennis Bühn, der seine Jungs aber auch in Schutz nahm. Spieler wie Gerrit Büüs (Schulterverletzung), Julian Fischer (Rücken) und Georg Strub (Knie) hätten alle wenig mit der Mannschaft trainiert. Somit ergaben sich in den Zuspielen zahlreiche Missverständnisse, wodurch die Groß Lafferder in den ersten 30 Minuten nur fünf Treffer erzielten. Dass so etwas passiert ist, „ist schon ganz lange her“, erläutert der Trainer. Neben Marcel Waschke (3) waren Sören Reuter und Tim Kamradt erfolgreich.

Selbst in Überzahl gelingt den Groß Lafferdern nicht viel

Auch im zweiten Spielabschnitt behielten die Mündener die Kontrolle. Der Tabellenvierte der Vorsaison lies nichts anbrennen. Die Gäste aus Groß Lafferde konnten nicht einmal die vielen Zeitstrafen gegen die TG ausnutzen. Achtmal wurden Akteure der Hausherren für zwei Minuten auf die Bank geschickt, während der MTV nur zweimal betroffen war. „Es haperte bei uns einfach am Abschluss. Wir hatten wirklich viele technische Fehler drin“, bedauerte Coach Dennis Bühn.

MTV Groß Lafferde: Maushake, Lempart – Waschke 6 Tore/2 Siebenmeter, Kamradt 4/4, Rudnik 3, Strub 2, Krusch 2, Reuter 2, Fischer 1, Pfaff, Büüs, Bühn.

