Aufsteiger Takva mischt weiter die Liga auf

Kreis Peine. In der 1. Fußball-Kreisklasse bleibt Takva Peine nach dem 3:2-Sieg über den TSV Eixe an der Tabellenspitze.

Auch das Duell gegen den TSV Eixe (in Blau) entschied Aufsteiger Takva (in Grün) für sich.

Neuling Takva Peine ist das Überraschungsteam der ersten Spieltage in der 1. Fußball-Kreisklasse. Nach dem Heimsieg über Kreisliga-Absteiger TSV Eixe grüßen die Peiner weiterhin ungeschlagen von der Spitze. Punktgleich – aufgrund des schlechteren Torverhältnisses auf Rang 2 – ist der TSV Denstorf, der die Reserve des TSV Wendezelle besiegte.

Takva Peine – TSV Eixe 3:2 (1:1). Tore: 0:1 Proest (12.), 1:1 Capli (31.), 2:1 El Mahboub (51./FE), 3:1 Capli (67.), 3:2 A. Ismail (88.).

Der Aufsteiger sorgte auch an diesem Spieltag für Furore. Dabei war die Aufgabe gegen den Ex-Kreisligisten keine leichte. „Wir wussten, dass uns Eixe das Leben schwer machen wird“, gestand Akram Sincar, der Cheftrainer der Gastgeber. Und den besseren Start erwischte der TSV: Leon Proest traf bereits in der Anfangsphase zur Gäste-Führung. Doch in der Folge kam Takva immer besser zurecht. Sincar berichtete: „Wir haben hoch gepresst und den TSV nicht mehr ins Spiel kommen lassen.“ Folgerichtig war der Ausgleichstreffer von Aladin Capli nur eine Frage der Zeit.

Nur sechs Minuten nach Wiederbeginn drehte Imad El Mahboub die Partie, kurz darauf stellte Capli mit seinem zweiten Streich auf 3:1. Das Anschlusstor von Abdullah Ismail änderte nichts mehr am Ausgang. „Im Großen und Ganzen war das ein verdienter Sieg für uns“, fasste Takvas Trainer zusammen.

TSV Denstorf – TSV Wendezelle II 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Lüddecke (40.), 2:0 To. Thomalla (50.). Gelb-Rot: Nothnick (Denstorf/89.).

„Es war ein Spiel auf ein Tor. Wendezelle stand sehr tief vor dem eigenen Kasten und agierte mit einer Fünferkette. Folgerichtig hatten wir auch viel Ballbesitz“, gab Denstorf-Trainer Hussein El-Bardan zu Protokoll.

Der Dosenöffner gelang André Lüddecke kurz vor der Halbzeitpause, kurz sorgte Tobias Thomalla für klare Verhältnisse. Der sieg ist lauf El-Bardan „mehr als verdient“.

Die weiteren Ergebnisse:

SV Lengede III – Adler Handorf 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Netzer (37.), 1:1 Schummer (48.), 2:1 Scheer (57./Elfmeter), 2:2 Mäder (76.).

MTV Wedtlenstedt – TSV Eintracht Essinghausen 0:4 (0:0). Tore: 0:1, 0:2 Brandt (55., 57.), 0:3 Iwers (75.), 0:4 T. Schulz (85.).

TSV Meerdorf – VT Union Groß Ilsede 2:2 (1:2). Tore: 0:1 Hüsing (3.), 0:2 Scheibe (29.), 1:2, 2:2 Püschel (45., 72.).

BSC Bülten – SV Teutonia Groß Lafferde II 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Hüller (7.), 2:0 Krenge (14.), 3:0 Dreißigacker (47.).

