Staffeln aus Lengede und Vechelde überzeugen

Edemissen. Das Sommersportfest der LG Peiner Land in Edemissen lockte fast 300 Leichtathleten an.

Etwa 300 Leichtathletinnen und - athleten gingen am vergangenen Wochenende beim Herbert-Schrader-Sommersportfest der LG Peiner Land in Edemissen an den Start. „Das ist eine sehr ordentliche Zahl“, freute sich Steffen Knoblauch, der stellvertretende Vorsitzender der Leichtathletik-Gemeinschaft.

Erfolgreich für den Ausrichter unterwegs war Lukas Mittmann (M11), der nach 8,22 Sekunden im 50-Meter-Sprint, 3,92 Metern im Weitsprung und 29 Metern im Ballwurf zwar „nur“ Platz 6 im Dreikampf belegte, durch seinen hervorragenden Hochsprung aber den Vierkampf für sich entschied. Mit 1,32 Metern stellte er seine eigene Bestleistung ein und schob sich in der Endabrechnung um vier magere Pünktchen vor Friedrich Seifert (SV Lengede), der immerhin 1,16 Meter überquerte. Dafür gelang dem Lengeder im Dreikampf der Sprung auf das Treppchen. Mit 8,05 Sekunden im Sprint, 3,89 Metern im Weitsprung und 38 Metern im Ballwurf schaffte es Seifert auf den dritten Platz. Damit ließ er einen Athleten des starken Trios der TSV Burgdorf hinter sich, das ansonsten in dieser Altersklasse die Treppchenplätze unter sich ausmachte. Im Vierkampf starteten die Hannoveraner dagegen nicht.

Die LG Peiner Land glänzte beim eigenen Wettkampf vor allem in den unteren Altersklassen, in denen die sogenannte „Kinderleichtathletik“ angeboten wird. Statt des üblichen Dreikampfs absolvieren die unter Zehnjährigen die Disziplinen Medizinballstoßen, 30-Meter-Hindernislauf und Hoch-Weit-Sprung, bei dem die Kinder über eine niedrige Latte in die Sandgrube springen müssen. Das U10-Team des Ausrichters belegte hinter der LG Neustadt Nord den zweiten Platz. Folgende Kinder belegten Treppchenplätze in der Einzelwertung: Ben Morgen (M9, 2. Platz), Louis Steinert (M8, 3. Platz), Charlotte Berger (W8, 2. Platz), Nora Langner (W8, 3. Platz). Von anderen Peiner Vereinen schafften es Artur Buczko (MTV Vechelde, M8, 2. Platz) und Eva Jentsch (Anker Gadenstedt, W9, 1. Platz).

Der ältere Bruder des Vechelders, Anton Buczko, war erfolgreich in der M10 unterwegs, gewann dort den Dreikampf (8,02 Sekunden im Sprint, 3,83 Meter im Weitsprung und 34,50 Meter im Ballwurf) sowie durch Hinzunahme des Hochsprungs (1,28 Meter) auch den Vierkampf. Dritter wurde dessen Vereinskollege Rafael Mecke. Erfolgreich waren auch die MTV-Athleten in den höheren Altersklassen. Nele Kramer gewann in der W15 den Hürdenlauf (80 Meter) und wurde Vierte im Hochsprung. Schwester Nola (W12) holte Silber im 75-Meter-Sprint und über die Hürden. Im Weitsprung wurde sie Dritte. In der gleichen Altersklasse gewann die Vechelderin Alexandra Faulhaber den Hochsprung.

Außerdem glänzte die 4-x-100-Meter-Staffel der Vechelderinen in der U16. Ergänzt durch die Lengederin Clara Seifert sicherten sich Cara Lippold, Nele Kramer und Laura Mecke souverän den Sieg. Stark war auch die Lengeder U14-Staffel über 4 x 75 Meter. In 44,01 Sekunden liefen Jannes Andreas, Friedrich Seifert, Leopold Redenbach und Jonte Volling in der Jahresbestenliste Niedersachsens auf den vierten Platz.

