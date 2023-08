Sportart Boule kommt ins Rollen

Kreis Peine. Der Kreissportbund in Peine veranstaltet erfolgreich sein erstes Turnier in Vöhrum.

Nach einem ersten Austausch zur Sportart Boule im März macht die Trendsportart weiter eifrig seine Schritte. „In der Zwischenzeit haben sich viele Boulegruppen im Landkreis Peine etabliert, die in Sportvereinen und selbstorganisiert dieser aufstrebenden und zukunftsfähigen Sportart nachgehen“, freut sich Referent Ralf Klemm vom Kreissportbund Peine (KSB), der am vergangenen Wochenende erfolgreich das erste richtige Turnier im Landkreis Peine organisierte.

Im Boulodrome des TSV Arminia Vöhrum gingen 22 Sportlerinnen und Sportler auf die sechs vorhandenen Bahnen. Nach mehr als vier Stunden Spielzeit standen die Sieger fest: Das Turnier gewannen Peter Gehrmann und Klaus Knicker für die VTU Groß Ilsede vor ihren Vereinskollegen Siegfried Mildner und Henning Reimers. Dritter wurden Ralf und David Klemm für den TSV Dungelbeck. Und im Anschluss waren sich alle Anwesenden einig, „dass wir diese Formate des sportlichen Vergleichs und des interessanten Austausches zum Boulesport auch weiterhin pflegen wollen“, berichtete Ralf Klemm.

Klemm plant jährliches Freundschaftsturnier

In diesem Zusammenhang versprach der Referent des Kreissportbundes Peine jährlich ein großes Freundschaftsturnier der „Interessensgemeinschaft Boule“ auszuschreiben und darüber hinaus auch Aus- und Fortbildungsformate in Kooperation mit dem Niedersächsischen Pétanqueverband anzubieten, damit der Boulesport im Landkreis Peine weiter an Bedeutung dazugewinnt. „Hierzu sollten sich alle interessierten Boulesportfreunde die beiden Termine 4. und 11. November vormerken“, sagt Klemm.

Im Kreis Peine gibt es mittlerweile einige Bouleanlagen, wobei sich die größte in Vöhrum befindet. Folgende weitere Vereine verfügen über ei­ne: MTV VJ Peine (2 Bahnen), Bildung Peine (1), VTU Groß Ilsede (3), SpVgg Groß Bülten (1), MTV Groß Lafferde (2), TSV Hohenhameln (1), SV Neubrück (2), TB Bortfeld (1), Viktoria Woltwiesche (2), MTV Eddesse (1), TSV Dungelbeck plant gerade 2 Bahnen. Zusätzlich befinden sich in einigen Ortschaften Bahnen, die keinem Verein zugeschrieben sind: In Schwicheldt, Woltorf, Rosenthal, Oberg, Solschen, Edemissen, Eickenrode und Wehnsen. In Klein Ilsede, Adenstedt, Wedtlen­stedtdt und Barbecke sind Bahnen geplant.

