Erst in der Nachspielzeit traf Denstorf (re. Kapitän Lucas Frania) in Essinghausen (li.) zum Sieg.

1. Fußball-Kreisklasse: TSV Denstorf gewinnt Topduell in Essinghausen spät

Die Adler Handorf fackelten in der 1. Fußball-Kreisklasse ein fußballerisches Feuerwerk ab. Sie fertigten den TSV Meerdorf mit 15:1! ab. Einen Platz vor den Handorfern steht der TSV Denstorf, der das Topspiel beim TSV Eintracht Essinghausen spät zu seinen Gunsten entschied.

Adler Handorf – TSV Meerdorf 15:1 (10:0).

Tore: 1:0 Ohmes (9.), 2:0 Heinert (12.), 3:0 Ramp (21.), 4:0 Letizia (24.), 5:0 Ohmes (26.), 6:0 Schummer (28.), 7:0 Ramp (33.), 8:0 Kühn (34.), 9:0, 10:0 Ohmes (36., 44.), 11:0 Heinert (58.), 12:0 Ramp (70.), 13:0 Janeck (80.), 13:1 Kretschmer (82.), 14:1 Ramp (88.), 15:1 Hornig (89.).

„Wir haben eine herausragende erste Halbzeit gespielt. Das waren 45 Sahneminuten. Bei uns hat einfach alles geklappt“, lobte André Koster, Trainer der Hausherren, und schob nach: „Eine 10:0-Führung zur Pause, das habe ich als Trainer so auch noch nicht erlebt.“ Trotz des Schützenfestes seiner Elf würdigte Koster die faire Spielweise der Meerdorfer bis zum Ende. „In der zweiten Hälfte kam der TSV zum verdienten Ehrentreffer. Die Meerdorfer haben durchgezogen, das rechne ich ihnen sehr hoch an.“

TSV Eintracht Essinghausen – TSV Denstorf 2:3 (1:1).

Tore: 0:1 Eilhardt (8.), 1:1 Demir (44.), 2:1 Schulz (50.), 2:2 Eilhardt (77.), 2:3 Wilke (90.+4).

Das Duell des Vorjahresvierten gegen den Fünften aus der abgelaufenen Saison, es ging an die Gäste. „Bis zur 40. Minute waren wir gar nicht anwesend“, haderte Eintracht-Coach Bayram Kaymak. Dann kam seine Elf kurz vor der Pause zum 1:1-Ausgleich und ging fünf Minuten nach dem Seitenwechsel sogar in Führung. Für Zählbares gereicht hat es letztlich indes nicht, da Louis Wilke in der Nachspielzeit für den Gast zur Stelle war.

Die weiteren Begegnungen:

SV Teutonia Groß Lafferde II – SV Lengede III 1:5 (1:2). Tore: 0:1 Zemitis (2.), 1:1 Schimpf (7.), 1:2 Runge (20.), 1:3 Zemitis (48.), 1:4 Runge (60.), 1:5 Zemitis (80.).

TSV Wendezelle II – TSV Münstedt 5:1 (2:1). Tore: 1:0 Frasca (11.), 2:0 Brons (26.), 2:1 Zenker (45.), 3:1, 4:1 Breitsohl (70., 75.), 5:1 Peters (82.).

SSV Plockhorst – Grün-Weiß Vallstedt 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Freiknecht (32.), 1:1 Rentel (56.), 1:2 Walther (80.). Gelb-Rot: GW (90.+5).

SSV Stederdorf – Takva Peine 0:7 (0:1). Tore: 0:1 Sincar (45.), 0:2, 0:3 Capli (60., 66.), 0:4 Dagasan (73.), 0:5 Öndes (86.), 0:6 Maey (88./Elfmeter), 0:7 Dagasan (90.+2).

