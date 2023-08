SV Lengede will ins Achtelfinale einziehen

Fußball-Landesligist SV Lengede muss am Dienstag im Bezirkspokal nachsitzen. Um 19 Uhr tritt der SVL in Remlingen zur zuvor zweimal verlegten Zweitrundenpartie bei Bezirksliga-Neuling FC Blau-Gelb Asse an. Wird das Team um das Trainerduo Dennis Kleinschmidt/Kai Olzem seiner Favoritenrolle gerecht, dann profitiert es von einem Freilos in Runde 3 und trifft im Achtelfinale auswärts auf den Sieger der Mittwoch-Partie SC Gitter gegen Germania Lamme.

Beim SV Lengede steht eine etwas intensivere Trainingswoche an

Nach der Verlegung des Heimspiels gegen die SVG Göttingen am vergangenen Freitag sowie der Verschiebung des Punktspiels am kommenden Sonntag beim TSC Vahdet Braunschweig – die Gastgeber haben am Samstag eine Hochzeitsfeier –, werde die Mannschaft in dieser Woche im Training etwas intensiver gefordert, kündigt Kleinschmidt an. Vor allem das Verhalten im Spiel gegen den Ball sei zuletzt nicht optimal gewesen, verdeutlicht der SVL-Trainer. „Wir waren oft nicht schnell genug, mussten viel hinterherlaufen und haben dabei viele Körner gelassen.“

SVL will im Pokal nichts verschenken

Ungeachtet des gesteigerten Trainingspensums in dieser Wiche werde seine Mannschaft „das Pokalspiel mit aller Ernsthaftigkeit angehen“, betont SVL-Coach Kleinschmidt. „Wir werden sicher nichts verschenken.“ Die Partie gegen den klassentieferen Bezirksligisten aus dem Landkreis Wolfenbüttel biete indes eine gute Gelegenheit, die Trainingsinhalte im Wettkampf umzusetzen. Erfreulich, so der Lengeder Trainer weiter, sei, dass es einige Rückkehrer ins Team gebe. „Wir werden deshalb mit Sicherheit personell ein bisschen rotieren.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de