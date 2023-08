Drei Gegentore nach Ecken: Schwicheldt verpasst Punkte

Louis Otto (weißes Trikot) und die Schwicheldter verloren in Hondelage.

„Dass wir sechs Gegentreffer kassieren und am Ende auch verlieren, war ziemlich unnötig“, so Tobias Dreyer, der Trainer vonRot-Weiß Schwicheldt, dem die zweite Saisonniederlage seiner Mannschaft in der Fußball-Bezirksliga gar nicht schmeckte. Mit 3:6 (1:1) verlor der Peiner Aufsteiger beim MTV Hondelage, dem Tabellendritten der vergangenen Spielzeit.

Auch wenn den Hausherren die erste halbe Stunde gehörte, waren es die Schwicheldter, die als erstes zuschlugen. Nach 34 Minuten brachte Stürmer Onur Bacaksiz sein Team mit seinem fünften Saisontreffer in Führung. „Das war zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt verdient, wir haben dadurch aber an Sicherheit gewonnen und bis zur Pause ei­nen ordentlich Ball gespielt“, freute sich Trainer Dreyer. Doch mit der letzten Aktion in Hälfte 1 setzte es den Ausgleich – eine Ecke der Hondelager segelte direkt ins Tor.

3:5 statt 4:4 – Schwicheldts verpasster Ausgleich wird bestraft

Im zweiten Abschnitt hätten sich die Gäste aus Peine die Führung zurückholen können… sogar müssen. Leon Schrader und Onur Bacaksiz liefen alleine aufs Tor zu, Schwicheldts Topstürmer setzte den Ball aber an die Latte. Wie ein Bumerang kam der Ball zurück und Hondelage traf zum 2:1, ehe drei Minuten später sogar der dritte Treffer folgte. Die Rot-Weißen blieben dran, verkürzten auf 2:3 und nach dem nächsten MTV-Tor auch wieder auf 3:4. „Dann kam die nächste Schlüsselszene: Wir können den Ausgleich machen, kassieren aber im Ge­genzug das 3:5“, bedauerte Dreyer, der damit haderte, dass drei Gegentore nach Ecken fielen. „Da sind wir eigentlich stabil. Ich hoffe, dass wir daraus lernen und nächste Woche zu Hause die Punkte holen“, so der Schwicheldter Coach.

Tore: 0:1 Bacaksiz (34.), 1:1 Rohland (45.), 2:1 Slotta (52.), 3:1 Hinz (55.), 3:2 Winkler (64.), 4:2 O. Broders (76.), 4:3 Schrader (81.), 5:3, 6:3 Zwieselsberger (85., 90.+2).

lev

