24:20! Die Drachen siegen gleich zum Oberliga-Auftakt

Wie stark ist das denn? Wie angekündigt, hatte Aufsteiger SG Zweidorf/Bortfeld gute Chancen, anders als im Spieljahr 2016/17 einen Erfolg in der Handball-Oberliga der Frauen zu holen. Und trotz dünnster Personaldecke gelang das direkt zum Saisonauftakt. Bei der HSG Schaumburg-Nord setzten sich die Drachen mit 24:20 (11:8) durch und verdutzten damit nicht nur ihren Trainer.

„In der Deckung sind alle an ihre Grenzen gegangen und Franzi Rother hat im Tor eine ganz starke Leistung gezeigt. Mental wollte die Mannschaft diesen Sieg unbedingt und hat mich mehr als positiv überrascht“, berichtete Erfolgscoach Gundolf Deterding. Im Angriff war es vor allem Annika Harms, die die entscheidenden Treffer zum historischen Sieg beisteuerte.

Annika Harms verwandelt zwei Siebenmeter für die SG Zweidorf/Bortfeld

Die Anfangsphase verhieß bereits Gutes. Annika Harms und Nele Zakrzeski eröffneten den Reigen. Doch Schaumburg schlug umgehend zurück und übernahm mit drei Toren in Folge die Führung. Bis zum 8:8 (25. Minute) wogte die Begegnung in der Folge hin und her. Dann schlug das Pendel in Richtung der Drachen aus. Annika Harms verwandelte zwei Siebenmeter, während Franziska Rother einen Strafwurf der Gastgeberinnen parierte. Noch einmal Annika Harms aus dem Feld sorgte für einen Drei-Tore-Vorsprung zur Halbzeit.

Gina di Benedetto hilft ihrem Team aus

Das hätten sich die Gastgeberinnen sicher nicht träumen lassen, zumal sie wesentlich mehr Wechselmöglichkeiten hatten als die Drachen. „Gina Di Benedetto hat sich zum Glück bereit erklärt, uns noch einmal auszuhelfen, damit nicht alle 60 Minuten durchspielen müssen, denn Cindy Hoffmann ist zudem angeschlagen in die Partie gegangen“, lobte Deterding die Einsatzbereitschaft seiner Rumpftruppe. Die steckte auch den prompten Wiederausgleich nach dem Seitenwechsel und den anschließenden 12:13-Rückstand weg. Mit fünf Toren in Serie stellten die Drachen die Weichen in ihre Richtung.

Drachen halten die HSG Schaumburg-Nord im „Würgegriff“

Wie eine Boa constrictor hielt der Aufsteiger die Gastgeberinnen im Würgegriff. Zwar zappelte Schaumburg noch einmal und konnte auf zwei Tore verkürzen, dann jedoch schnappte Annika Harms fünfmal zu und nahm der HSG die letzte Luft. Spätestens ihr 24:18 (54. Minute) war der Knockout für Schaumburg. Der Rest war nur noch absolut verdienter Jubel nach dem Schlusspfiff und die Gewissheit, dass es nicht noch einmal eine Oberliga-Saison ohne Erfolgserlebnis wird. Das sollte Auftrieb für die nächsten Partien geben.

Vor den Sonntagsspielen grüßten die Drachen vom dritten Tabellenrang und als einzige Mannschaft, die auswärts punktete. Diese schöne Momentaufnahme sollte Begeisterung bei den Drachen-Fans wecken, um ihr Team am kommenden Sonntag in der Drachenhöhle anzufeuern, wenn zur Heimpremiere mit den Hunte-Aue Löwen ein echtes Schwergewicht der Oberliga anrückt.

SG Zweidorf/Bortfeld: Rother, Willmann – Harms (12 Tore/3 Siebenmeter), Zakrzewski (5/3), Hoffmann (2), Karger (2), Zutz (2), Di Benedetto (1), Litzius, Lönnecke

