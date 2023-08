Jahn-Frauen trotzen Teams auf Drittliga-Niveau

4 Spiele, ein Sieg, 3 Niederlagen, am Ende Platz 6. Es sind Zahlen, die nach einer mageren Ausbeute klingen, nicht jedoch in den Ohren von Daniel Reckel. Der Trainer der Oberliga-Handballerinnen des MTV Vater Jahn Peine war durchaus zufrieden mit dem Abschneiden seiner Mannschaft beim „Heimturnier“ um den Pelikan-Cup, den die Peiner SG 04 auf die Beine gestellt hat.

Gegen fast durchweg höherklassige Kontrahenten habe sich sein Team „bestens verkauft“, sagte Reckel. Kurz vor dem Saisonstart an diesem Freitag (20 Uhr) beim Northeimer HC sei es für ihn wichtig gewesen, so Reckel, „zu sehen, wo wir stehen, wenn wir gegen gute, körperlich robuste Mannschaften antreten“. In der Vorrunde verkauften sich die ersatzgeschwächt angetretenen Peinerinnen – aus Urlaubs-, beruflichen und privaten Gründen fehlten einige Spielerinnen – gegen Neu-Drittligist Hannoverscher SC (13:16) und Ex-Drittligist SV Altencelle (15:19) teuer. „Leider haben wir uns jeweils in den Schlussphasen einige Entscheidungsfehler geleistet, die zu leichten Gegenstoßtoren führten“, berichtete Reckel.

Im dritten Gruppenspiel reichte es zu einem 20:12-Sieg über den Rostocker HC II und somit zum Einzug ins Spiel um Platz 5. Das verloren die Peinerinnen mit 13:14 gegen Drittliga-Absteiger SV Union Halle-Neustadt, „weil wir am Ende Gegentore nach einem Siebenmeter und durch einen abgefälschten Ball kassiert haben“, erzählte Reckel, der die Ergebnisse als zweitrangig einordnete. „Wichtig war, dass wir noch einmal gute Konditionseinheiten hatten.“

Sieger des Turniers wurde die erste Mannschaft des Rostocker HC, die in dieser Saison einen neuen Versuch unternehmen wird, in die 2. Liga aufzusteigen. „Man hat gemerkt, dass dort mit hohen Ambitionen gearbeitet wird – wobei das Finale ge­gen den Hannoverschen SC sehr knapp war“, erklärt Lutz Benckendorf, Vorsitzender von Ausrichter PSG. Das spielerische Niveau sei noch höher gewesen als im Vorjahr, ist er sich sicher: „Es hat richtig Spaß gemacht! Ein rundum gutes Turnier.“

Die Ergebnisse

Gruppe A

Rostocker HC – Union Halle-Neustadt II25:13

SFN Vechta – Germania List16:12

Union Halle-Neustadt II – SFN Vechta13:15

Germania List – Rostocker HC15:20

Rostocker HC – SFN Vechta18:5

Union Halle-Neustadt II – Germania List17:11

Gruppe B

Hannoverscher SC – Rostocker HC II23:9

SV Altencelle – MTV VJ Peine19:15

MTV VJ Peine – Hannoverscher SC13:16

Rostocker HC II – SV Altencelle12:13

SV Altencelle – Hannoverscher SC11:15

MTV VJ Peine – Rostocker HC II20:12

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 7:

Germania List – Rostocker HC II14:11

Spiel um Platz 5:

Union Halle-Neustadt II – MTV VJ Peine14:13

Spiel um Platz 3:

SFN Vechta – SV Altencelle12:18

Finale:

Rostocker HC – Hannoverscher SC17:15

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de