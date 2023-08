Marcel Reim rettet Arminia Vechelde einen Punkt

Lucky Punch! Mit der wahrlich letzten Aktion des Spiels hat Offensivmann Marcel Reim seinem SV Arminia Vechelde in der Fußball-Bezirksliga 2 einen Punkt gerettet. In der Nachspielzeit köpfte er gegen die Reserve der FT Braunschweig zum ganz späten 1:1 (0:1)-Ausgleich ein. Die Freistoßflanke hatte Jakob Dettmer punktgenau in die Mitte gebracht.

Insgesamt sei es kein besonders attraktives Spiel gewesen, erklärte Vecheldes Keeper Laurenz Gürtler. „Es war eine schlechte erste Halbzeit. Wir waren gar nicht wirklich drin im Spiel, haben gefühlt nur quer gespielt“, haderte der Schlussmann, der in der 36. Minute hinter sich fassen musste. Einen Freistoß hatte Kevin Hintersdorf für die Turner-Reserve rotzfrech unter der Mauer hindurch ins Vechelder Tor geschossen. „Es war quasi deren einzige Aktion nach vorne“, bedauerte Laurenz Gürtler.

Immerhin entwickelten die Arminen im zweiten Abschnitt etwas mehr Torgefahr. Allerdings verfehlte Marius Giesemann freistehend das gegnerische Tor aus neun Metern Entfernung. Ein Treffer des späteren Torschützen Marcel Reim wurde wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt. Spielerisch waren die Vechelder in den zweiten 45 Minuten auf jeden Fall überlegen. „Man kann auch nicht sagen, dass wir ineffektiv waren – wir haben uns einfach zu wenige Chancen erspielt“, erklärte Keeper Laurenz Gürtler.

Immerhin verhinderte die Arminia doch noch die Niederlage durch den späten Reim-Treffer. Riesige Glücksgefühle habe das späte Tor aber nicht ausgelöst, gestand Gürtler: „Wir haben einen Punkt und das ist besser, als zu verlieren. Es ist kein komplettes Drama – aber ärgerlich, weil wir dieses Spiel eben auch gut und gerne hätten gewinnen können“, war der Vechelder Schlussmann überzeugt.

Tore: 0:1 Kevin Hintersdorf (36.), 1:1 Marcel Reim (90.+2).

