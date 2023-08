0:3 gegen Hondelage: Groß Lafferde fehlt der Mut

Groß Lafferde. Zumindest in der zweiten Halbzeit hielten die Teutonen dagegen.

Mit 0:3 (0:2) haben die Fußballer des SV Teutonia Groß Lafferde ihr drittes Saisonspiel in der Bezirksliga 2 gegen Hondelage verloren. „Wir können das gut einschätzen“, erklärte Fußballobmann und Stürmer Tim Paul, der die Gäste aus dem Braunschweiger Norden auch in diesem Jahr wieder stark einschätzt. „Sie werden am Ende wieder unter den ersten fünf Teams stehen und sicher ihre 100 Tore schießen“, sagte Paul über den MTV, der im Vorjahr Dritter war.

Letztlich schafften es die Lafferder, das Ergebnis noch verhältnismäßig niedrig zu halten. Dabei verliefen die ersten 45 Minuten so gar nicht nach ihrem Geschmack. „Wir mussten schon dreimal wechseln. So ist es natürlich schwierig, einen Rhythmus reinzubekommen“, bedauerte Tim Paul. Seine Mannschaft habe gegen den Ball keine Laufbereitschaft gezeigt und habe mit dem Ball keine Ideen gehabt. „Uns hat einfach der Mut gefehlt, wenn es 0:4 oder 0:5 zur Pause steht, dann brauchen wir uns auch nicht beschweren“, gesteht der Teutonia-Stürmer ein.

Im zweiten Spielabschnitt betrieben die Groß Lafferder zumindest dahingehend Ergebniskosmetik, dass sie nur einen weiteren Gegentreffer kassierten. „Wir haben noch einmal ein anderes Gesicht gezeigt und auch mal den einen oder anderen Zweikampf angenommen“, berichtete Tim Paul. Außerdem vereitelte Keeper Felix Stark zwei, drei gute Chancen der Hondelager, de­nen ihr Topstürmer Michel Broders (29 Tore in der vergangenen Saison) fehlte.

Kommenden Sonntag (14 Uhr) wartet auf die Teutonia schließlich ein anderes Kaliber. Den FC Wenden, bei dem die Groß Lafferder gastieren, sieht Tim Paul als Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Es ist zwar erst der vierte Spieltag, „dennoch geht es bereits um wichtige Punkte“, ist Stürmer Tim Paul überzeugt.

