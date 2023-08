Der Fehlstart ist perfekt! Lengede unterliegt Aufsteiger

Auch im dritten Landesliga-Spiel der neuen Saison setzte es eine Niederlage für die Fußballer des SV Lengede. Mit 0:2 (0:1) unterlag das Team von Trainer Dennis Kleinschmidt dem Aufsteiger Bovender SV. „Das war eine ganz, ganz bittere Niederlage, die richtig wehtut. Ab diesem Spiel wollten wir punkten, ge­gen einen Gegner, gegen den das eigentlich Pflicht war. Wir waren allerdings keine Sekunde auf dem Platz – einfach unterirdisch“, ging Kleinschmidt mit seinem Team hart ins Gericht.

Viele Chancen hatten die Lengeder in diesem Spiel nicht. Dennoch hätten sie nach gut zehn Minuten in Führung gehen können. Eren Kocak wurde mit einem Steckpass in den Strafraum geschickt, schloss aber nicht selber ab, sondern wollte den mitgelaufenen Maximilian Meinecke bedienen. Ein Bovender Verteidiger brachte ein Bein dazwischen und bereinigte die Situation. Nur wenig später trafen die Hausherren vom Elfmeterpunkt, nachdem Lengedes Keeper Patrick Makiela einen Strafstoß verursacht hatte. „Er geht da sehr ungestüm hin“, ärgerte sich Kleinschmidt.

Karger stolpert, Makiela sieht die rote Karte

Auch in der zweiten Hälfte stand der Lengeder Keeper wieder im Mittelpunkt. Nach 51 Minuten sah er die rote Karte. Zuvor hatte der SVL-Außenverteidiger Felix Karger den Ball vertändelt. „Er stolpert über seine eigenen Füße. Darum muss Patrick da überhaupt erst in den Zweikampf gehen“, erklärte Kleinschmidt, nach dessen Auffassung sein Keeper zunächst den Ball getroffen habe – trotzdem gab es den Platzverweis. Beide Situationen seien „einfach doof“ gewesen, meckerte der Coach der daraufhin in Unterzahl agieren Gäste: „Und so lief es quasi über 90 Minuten.“

Kurz vor dem Abpfiff in Südniedersachsen schnupperten die Lengeder noch mal am Ausgleich. Der Schuss von Michele Fassa klatschte allerdings an den Pfosten – und im Gegenzug machte Aufsteiger Bovenden den Deckel gegen die aufgerückte Lengeder Mannschaft drauf. Positiv stimmen den Coach die Ergebnisse auf den anderen Plätzen. So gewann etwa Außenseiter Landolfshausen gegen den Vorjahres-Vizemeister aus Wolfenbüttel. „In dieser Liga ist mit Einsatz und Willen alles möglich. Uns hat aber ge­gen einen Aufsteiger die nötige Bereitschaft gefehlt“, fasste Dennis Kleinschmidt den gebrauchten Tag zusammen.

Tore: 1:0 Dennis Falinski (12.), 2:0 Moritz Hansen (90.). Besonderes: Rote Karte für Patrick Makiela (SV Lengede, 51.).

lev

