Schwicheldt siegt weiter und steht verdient im Finale

Der TSV Rot-Weiß Schwicheldt surft nach dem Aufstieg in die Bezirksliga weiter auf der Erfolgswelle. Die TSV-Fußballer sind am Mittwochabend durch einen 3:1 (1:0)-Erfolg gegen den Staffelkonkurrenten TSV Wendezelle ins Finale des Härke-Pokals eingezogen. „Was wir gerade von Woche zu Woche abspulen, ist schon à la bonne heure. Einen gestandenen Bezirksligisten wie Wendezelle verdient zu schlagen, ist riesig. Ich bin stolz auf die Jungs, wir haben Lust aufs Finale“, bilanzierte Schwicheldts Coach Tobias Dreyer.

Mit sechs Punkten aus den ersten zwei Partien in der Liga und damit einer Menge Selbstvertrauen waren die Hausherren ins Duell mit den Wendezellern gegangen, die wiederum nach zwei Spielen noch ohne Zählbares dastehen. „In der ersten Halbzeit war das Niveau von beiden Mannschaften insgesamt nicht so gut“, fand Dreyer, dessen Team sich Mitte des ersten Durchgangs dennoch die große Möglichkeit zur Führung bot – aus elf Metern. Onur Bacaksiz trat an, scheiterte mit seinem Strafstoß aber an Tim Latzel im Tor der Gäste (25. Minute).

Schwicheldt macht das 1:0 zu einem guten Zeitpunkt kurz vor der Pause

Die Führung für die Dreyer-Elf ließ noch etwas auf sich warten, kurz vor der Pause war es dann soweit: Pascal Taraschewski traf zum 1:0 (42.). „Da haben wir uns für einen guten Zeitpunkt entschieden“, sagte Dreyer schmunzelnd. Dieser Treffer sollte seiner Mannschaft spürbar helfen. „In der zweiten Halbzeit waren wir klar die bessere Mannschaft und klar überlegen. Wir haben es richtig gut runtergespielt, Wendezelle hat so ein bisschen der Mut gefehlt“, fasste Schwicheldts Trainer zusammen.

Bacaksiz schraubte das Ergebnis mit einem Doppelpack in die Höhe, Wendezelles Maximilian Hantel gelang nur noch Ergebniskosmetik. „Es war eine verdiente Niederlage. Das müssen wir anerkennen und Schwicheldt zum Sieg gratulieren. Wir haben schlecht gegen den Ball gearbeitet und selbst wenig Gefahr ausgestrahlt“, haderte Gästetrainer Marius Plote.

Tore: 1:0 Taraschewski (42.), 2:0, 3:0 Bacaksiz (74., 84.), 3:1 Hantel (90.+4).

Gelb-Rot: F. Seeler (90.+3, Schwicheldt).

