Schwicheldt trifft in den richtigen Momenten

Es war in Summe etwas glücklich, letztlich gingen die Bezirksliga-Fußballer des TSV Rot-Weiß Schwicheldt aber als Sieger vom Feld. Sie setzten sich im Aufsteigerduell bei der FSV Schöningen II mit 4:2 (2:1) durch.

Keine zehn Minuten waren gespielt, da lief Schwicheldts Leon Schrader der FSV-Abwehr davon und traf zum 1:0. In der Folge entwickelte sich eine Partie mit leichten Vorteilen für die Hausherren, die sich allerdings auch immer wieder Unachtsamkeiten leisteten, wodurch die Gäste den Ball erobern und schnell in die Tiefe stoßen konnten. Nachdem die Schöninger drei Möglichkeiten ausgelassen hatten, landete ein abgefälschter Schuss von Christopher Münch im Tor – der Ausgleich in der 37. Minute. Doch noch vor dem Seitenwechsel hatte die Mannschaft von Coach Tobias Dreyer die passende Antwort parat: Sie eroberte den Ball in der Schöninger Hälfte, schaltete schnell um und Schrader traf zur erneuten Führung (39.).

Chancenfestival zu Beginn des zweiten Durchgangs bleibt ohne Treffer

Nach dem Seitenwechsel drängten die Schöninger auf den erneuten Ausgleich, ließen aber drei gute Möglichkeiten liegen (48., 49., 50.). Dann verpasste Schrader auf der Gegenseite seinen Dreierpack. Nach einer flachen Hereingabe von der linken Seite schoss er den Ball aus kürzester Distanz übers Tor. Wiederum nur vier Minuten später war der TSV bei einem Lattentreffer von Schöningens Olaf Glatz im Glück.

Nach etwas mehr als einer Stunde brachte Louis Otto nach einem feinen Ball in die Tiefe die Rot-Weißen dann in etwas ruhigeres Fahrwasser. Entschieden war die Partie jedoch noch nicht, denn die FSV verkürzte noch einmal (86.). Wirklich Spannung kam nicht mehr auf, zwei Minuten später stellte Onur Bacaksiz auf 4:2 für Schwicheldt.

„Das Spiel hätte auch 12:7 für Schöningen ausgehen können“, räumte TSV-Coach Tobias Dreyer nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel ein. „Unsere Spielanlage in der ersten Halbzeit war in Ordnung. Es war wichtig, dass wir nach den Gegentoren jeweils direkt nachgelegt haben.“

Tore: 0:1 Schrader (9.), 1:1 Münch (37.), 1:2 Schrader (39.), 1:3 Otto (61.), 2:3 Sening (86.), 2:4 Bacaksiz (88.).

jse/wit

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de