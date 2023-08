Vöhrum hat gegen Wendezelle das „nötige Spielglück“

Vöhrum. Der Gast geht in Führung, doch der TSV Arminia dreht die Partie und behält alle drei Punkte in Vöhrum. Kilian Timpe trifft für die Gastgeber doppelt.

Die Chancenverwertung war das große Problem: In dieser Szene trifft Wendezelles Maximilian Hantel zum 1:0 gegen Vöhrum. Danach gelang es den Gästen jedoch nicht mehr, ihre Möglichkeiten in Tore umzumünzen.

Zufrieden und doch traurig zugleich: Die Gefühlswelt bei Marius Plote, Trainer des Fußball-Bezirksligisten TSV Wendezelle, war nach der 1:2 (1:1)-Niederlage beim TSV Arminia Vöhrum gehörig durcheinandergeraten. Seine Mannschaft zeigte wie bereits in der Vorwoche beim 0:1 gegen Volkmarode eine starke Leistung, blieb aber erneut ohne etwas Zählbares zurück.

Die Gäste kamen deutlich besser in die Parte, erarbeiteten sich die eine oder andere Torchance. Eine diese Möglichkeiten nutzte Maximilian Hantel dann auch zur verdienten Führung. „Wir waren nicht wirklich drin in der Partie, haben einige Fehler gemacht. Aber das Gegentor wirkte wie ein Weckruf für uns“, erklärte Vöhrums Trainer Helmut Kaub, der ausführte: „Wir sind danach besser in die Zweikämpfe gekommen und haben auch mehr Bälle erobert. Folgerichtig sind wir dann durch eine gute Einzelaktion von Kilian Timpe zum Ausgleich gekommen.“ Sein Gegenüber Marius Plote sah das etwas anderes. „Wir hätten zur Halbzeit 5:0 oder 6:0 führen müssen. Wir sind teilweise alleine auf den Torwart zugelaufen und haben die Chancen trotzdem vergeben.“

Kilian Timpe erzielt nach dem Ausgleich auch den Siegtreffer

In den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel waren es erneut die Wendezeller, die das Spielgeschehen lenkten, „aber danach sind wir wieder besser in der Partie gewesen. Wir hatten mehr Spielanteile und waren besser in den Zweikämpfen“, sagte der Vöhrumer Trainer. Deshalb sei der Führungstreffer durch Kilian Timpe nach einer Stunde und letztendlich auch der Sieg seiner Meinung nach nicht unverdient gewesen. „Wir hatten dieses Mal das Spielglück, das uns letzte Woche gegen Lauingen Bornum noch gefehlt hat, auf unserer Seite. Es war ein ordentlicher Auftritt von uns, aber es ist noch eine Menge Luft nach oben.“

Trotz der Niederlage konnte Wendezelles Coach Marius Plote seiner Mannschaft keinen großen Vorwurf machen. „Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, hatten gefühlt 90 Prozent Ballbesitz. Aber wir haben einfach unsere Möglichkeiten vor dem Tor nicht genutzt und sogar hundertprozentige liegen gelassen“, haderte Plote. „So etwas habe ich auch noch nie erlebt. Nach so einer Leistung kann ich nicht einmal sauer auf meine Mannschaft sein. Wir müssen daran anknüpfen, nur beim nächsten Mal mit einer besseren Torausbeute.“

Tore: 0:1 Hantel (16.), 1:1, 2:1 Timpe (35., 60.).

