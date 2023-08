Sevimli lässt Woltwiesche tief in der Nachspielzeit jubeln

Der SV Viktoria Woltwiesche (links Kapitän Dustin Peschelt) bezwang die in dreifacher Unterzahl agierenden Peiner (rechts Emin Kocak) erst in der Nachspielzeit.

Die Fußball-Kreisliga feierte nach der Sommerpause ihr Comeback. Dabei präsentierten sich insbesondere die Offensivreihen einiger Teams bereits in erstaunlicher Frühform. Satte 34 Treffer fielen in den sechs Partien des Auftaktspieltags. Während der TSV Clauen/Soßmar siebenmal einnetzte, machte es Bezirksliga-Absteiger TSV Sonnenberg gegen den TSV Marathon Peine am Ende sogar zweistellig. Ein wildes Spiel – mit einem Sieg in der Nachspielzeit für die Gastgeber – bekamen die Zuschauer in Woltwiesche zu sehen.

TSV Eintracht Edemissen – TSV Dungelbeck 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Altrock (79.), 2:0 Reiff (85.).

„Kurz und knapp: Nach einer Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel haben wir letztlich verdient gewonnen“, fasste Lukas Schulze, Trainer der Gastgeber, die 90 Minuten zusammen. Im torlosen ersten Durchgang hatte Edemissens Torhüter Nico Heinze seine Farben noch mit mehreren Paraden im Spiel gehalten. „Die erste Halbzeit ging ganz klar an Dungelbeck“, betonte Schulze. Nach dem Pausentee habe seine Mannschaft dann „viel über außen, mit mehr Zug zum Tor gespielt“.

TSV Clauen/Soßmar – TB Bortfeld 7:0 (5:0). Tore: 1:0 Keller (8.), 2:0 Rehwagen (9.), 3:0 Druschba (15.), 4:0 Kuhnt (27.), 5:0 Lampe (36.), 6:0 Indorf (62.), 7:0 Alkan (88.). Rot: TB (60.).

Bereits im ersten Spielabschnitt machten die Hausherren durch Treffer von Christian Keller, Louis Rehwagen, Julian Druschba, Lukas Kuhnt sowie Dennis Lampe alles klar. „Wir haben vieles gut gemacht und unsere ersten Chancen gleich reingemacht“, konstatierte TSV-Coach Marvin Mühl und fügte an: „Deshalb habe ich wenig zu meckern.“ Ein kleines Haar in der Suppe fand Mühl trotz der sieben Treffer seiner Elf dennoch: „Das Ergebnis hätte auch noch höher ausfallen können, wenn wir konsequenter vor dem gegnerischen Tor gewesen wären.“

TSV Sonnenberg – TSV Marathon Peine 11:1 (8:0). Tore: 1:0 Falb (14.), 2:0 Thomsen (17.), 3:0 Schulz (26.), 4:0, 5:0 Falb (28., 37.), 6:0, 7:0 Thomsen (39., 42.), 8:0 Falb (44.), 8:1 Naim (62.), 9:1, 10:1 (67., 73.), 11:1 Jahn (89.).

Eindrucksvoll im Kreisoberhaus meldeten sich die Kicker aus Sonnenberg nach ihrem Bezirksligajahr zurück. Trainer Andy Bresch zeigte sich zumindest von der Leistung seiner Elf vor der Pause sehr angetan: „Es war ein torreiches Spiel. Wir waren von Anfang an deutlich überlegen und hatten circa 80 bis 90 Prozent Ballbesitz.“ Mit einem 8:0-Vorsprung kamen die Sonnenberger aus der Kabine und lehnten sich fortan etwas zurück. „Die zweite Halbzeit war von uns dann zu fahrlässig“, haderte Bresch. Das Gegentor zum zwischenzeitlichen 8:1 habe ihn „sehr geärgert“, monierte Sonnenbergs Trainer.

SV Viktoria Woltwiesche – SV Bosporus Peine 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Hahnsch (59.), 1:1 Saray (61.), 2:1 Sevimli (90.+14). Gelb-Rot: Bosporus (54., 63.), Rot: Bosporus (66.).

„Bis zum ersten Platzverweis für Bosporus war es ein ausgeglichenes Spiel“, befand Viktoria-Trainer Sebastian Pasemann. In Überzahl benötigte Woltwiesche lediglich fünf Minuten, um in Führung zu gehen: Lukas Hahnsch traf zum 1:0. Die Führung hielt jedoch nicht lange an, denn dann schlugen die dezimierten Peiner durch Atakan Saray zurück. In der Folge schwächten sich die Gäste allerdings noch zwei weitere Male selbst – ab der 66. Minute spielten sie nur noch mit acht Mann weiter. „Bosporus hat uns das Leben trotzdem sehr schwer gemacht“, zollte Pasemann dem Gegner seinen Respekt. So dauerte es bis zur 14. Minute der Nachspielzeit, bis Bülent Sevimli die Viktoria mit seinem Siegtreffer erlöste.

SV Herta Equord – SV Arminia Vechelde II 1:3 (0:0). Tore: 1:0 Se­frin (75.), 1:1 Borchers (78.), 1:2 Klein (90.+1), 1:3 Brendel (90.+4). Gelb-Rot: Bläsig (85./Herta).

75 Minuten lang hielten sich beide Teams mit dem Toreschießen zurück, dann markierte Hertas Bastian Sefrin die Führung. Stefan Grondkowski, Cheftrainer der Hausherren, gab an: „Es war ein gutes Spiel von beiden Seiten. Wir haben aber zu wenig Tore gemacht.“ Und das sollte sich in der Schlussphase noch rächen. Zunächst glich Adrian Borchers für die Arminen aus, in der Nachspielzeit schossen Nils Klein und Philipp Brendel die Vechelder Reserve dann sogar noch zum „Auswärtsdreier“.

FC Pfeil Broistedt – TuS Fortuna Oberg 1:5 (0:3). Tore: 0:1 Grigorjan (3.), 0:2 Rotmann (5.), 0:3 Steding (38.), 1:3 Langemann (52.), 1:4 Grigorjan (58.), 1:5 Rotmann (90.+1).

Noch etwas Lehrgeld zahlten die „Pfeile“ in ihrem ersten Punktspiel nach ihrer Rückkehr in die Kreisliga. Die Fortuna legte durch die Treffer von Leonid Grigorjan und Reinhold Rotmann innerhalb der ersten fünf Minuten einen Blitzstart hin und Jack Steding legte noch vor der Pause zur Vorentscheidung nach.

