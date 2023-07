Die „Pfeile“ (am Ball) hatten gegen den VfB keine Chance.

Fußball-Kreispokal 6:0 – VfB Peine in Broistedt ohne Mühe

Nach der Sommerpause meldeten sich die Vereine aus dem Fußball-Kreis mit der Qualifikationsrunde im Kreispokal im Pflichtspielbetrieb zurück. Die SG Klein Ilsede/Groß Ilsede und der TSV Rietze-Alvesse zogen aufgrund der Nichtantritte des MTV Eddesse sowie des SSV Stederdorf II kampflos in die nächste Kreispokalrunde ein.

SV Wacker Wense – Adler Handorf 0:8 (0:3). Tore: 0:1 Neumann (2.), 0:2, 0:3, 0:4 Ohmes (34., 45., 50.), 0:5 Ramp (51.), 0:6 Da Silva (69.), 0:7 Ramp (87.), 0:8 Stadelbeck (89.).

Unter der Woche mussten die Adler im Härke-Pokal gegen den Landesligisten SV Lengede eine deftige 0:8-Pleite einstecken. Nun rehabilitierte sich die Elf von Trainer André Koster. Dabei gefiel dem Chefcoach des Kreisklassisten der Auftritt seines Teams im ersten Durchgang noch nicht: „Die erste Halbzeit war von uns sehr zerfahren. Wir hatten keine gute Einstellung.“ In der Pause habe Koster einige Dinge angesprochen, das zahlte sich nach dem Seitenwechsel aus. Handorfs Benjamin Ohmes trug sich dreifach, Mattes Ramp zweifach in die Torschützenliste ein. „Am Ende des Tages haben wir dann verdient gewonnen“, gab Koster an und hatte auch noch ein Lob für den Gegner aus der 2. Kreisklasse Nord übrig: „Sie hätten sich den Ehrentreffer verdient gehabt.“

FC Pfeil Broistedt II – VfB Peine 0:6 (0:2). Tore: 0:1 Spatafora (10.), 0:2 Kar (44.), 0:3 Spatafora (69.), 0:4, 0:5 Eser (71., 74.), 0:6 Gödecke (85.).

Einen souveränen Auftritt legte der ersatzgeschwächte Kreisligist bei der Elf aus der 2. Kreisklasse Süd hin. „Wir haben sehr kontrolliert gespielt und von der ersten bis zur letzten Minute nichts anbrennen lassen. Wir waren sehr gallig. In 90 Minuten haben wir nicht einen Torschuss zugelassen“, freute sich Gäste-Trainer Mehmet Yasti.

Die Qualifikationsrunde auf einen Blick:

Samstag, 29. Juli, 16 Uhr

SV Wacker Wense (2. KK) – TSV Adler Handorf (1. KK)0:8

Sonntag, 30. Juli, 13 Uhr

TSV Arminia Vöhrum II (2. KK) – SSV Stederdorf (1. KK)3:4 n. E.

Sonntag, 30. Juli, 15 Uhr

TSV Eintracht Essinghausen (1. KK) – TB Bortfeld (KL)5:1

Takva Peine (1. KK) – FC Pfeil Broistedt (KL)5:4

TSV Adler Handorf II (2. KK) – MTV Wedtlenstedt (1. KK)12:0

TSV Meerdorf (1. KK) – Bültener SC (1. KK) 1:2

SV Blau-Weiß Schmedenstedt (2. KK) – TSV Marathon Peine (KL) 0:1

TSV Denstorf (1. KK) – TSV Wendezelle II (1. KK)4:0

TuS Bierbergen (2. KK) – SG Duttenstedt/Essinghausen (2. KK)3:0

SG Bodenstedt/Bettmar (2. KK) – SV Grün-Weiß Vallstedt (1. KK0:7

SV Germania Blumenhagen (2. KK) – TV Vater Jahn Abbensen (2. KK3:0

SV Bosporus Peine (KL) – SV Lengede II (KL)2:4

MTV Eddesse (2. KK) – SG Klein/Groß Ilsede (2. KK)Nichtantritt Heim

FC Pfeil Broistedt II (2. KK) – VfB Peine (KL)0:6

SSV Plockhorst (1. KK) – TSV Münstedt (1. KK)4:1

SV Teutonia Groß Lafferde II (1. KK) – TSV Eintracht Dungelbeck (KL)1:5

SG Adenstedt/Solschen (2. KK) – VT Union Groß Ilsede (1. KK)0:1

SG Groß Gleidingen/Sonnenberg (2. KK) – SV Herta Equord (KL)2:1

TSV Hohenhameln (3. KK) – TSV Eixe (1. KK)0:3

Takva Peine II (3. KK) – SC United (3. KK)2:0

TSV Clauen/Soßmar II (3. KK) – SV Bosporus Peine II (2. KK)4:6

SpVgg Groß Bülten (3. KK) – SV Arminia Vechelde II (KL0:9

SG Rosenthal/Schwicheldt (2. KK) – TSV Viktoria Ölsburg (2. KK)5:0

TSV Rietze/Alvesse (3. KK) – SSV Stederdorf II (3. KK)Nichtantritt Gast

SV Anker Gadenstedt (2. KK) – FC Germania Barbecke (2. KK)Abbruch

TuS Fortuna Oberg II (3. KK) – TSV Sonnenberg (KL)0:7

Mittwoch, 9. August, 19 Uhr

SV Viktoria Woltwiesche (KL) – VfL Woltorf (KL)

