Adenstedterin Maren Franz ist deutsche Vizemeisterin

Nils Neuhäuser und Maren Franz gewannen bei den Landesmeisterschaften den Titel und starteten nun bei der „Deutschen“ in Baden-Württemberg.

Seit knapp einem Jahr gibt es bei der SG Adenstedt eine eigene Abteilung für die aus Schottland stammenden High­land Games, seit sechs Monaten gehört der Verein auch dem nationalen Verband an. Und nun feierte die SG Adenstedt schon erste sportliche Erfolge: Bei den deutschen Masters-Meisterschaften wurde Maren Franz unter drei Frauen Zweite, Nils Neuhäuser belegte im Zehnerfeld Rang 7. Beide Athleten, die zwei Wochen zuvor jeweils den Titel bei den Landesmeisterschaften in Nordhorn geholt hatten, starteten in der Altersklasse Ü40.

Zahlenmäßig große Konkurrenz hatte Maren Franz in ihrem Wettkampf bei den „Deutschen“ im baden-württembergischen Angelbachtal vielleicht nicht, dafür aber mit der dreifachen Weltmeisterin Sylvana Bomholt sehr starke. Trotz Temperaturen von bis zu 35 Grad konnte die Adenstedterin in nahezu allen Disziplinen des schottischen Fünfkampfes ihre Bestleitung abrufen. Im Gewichtshochwurf bugsierte sie das 10 Kilogramm schwere Wurfgewicht über die Höhe von 4,20 Meter – eine neue persönliche Bestleistung. Auch den 5,10 Meter langen Baumstamm brachte Franz fast zum Überschlag und erzielte somit eine sehr gute Punktzahl. Ende August kann sich die neue deutsche Vizemeisterin dann auch international beweisen: Bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz wird sie die deutschen Farben vertreten und auf starke Athletinnen, insbesondere aus den USA, treffen.

Am Folgetag erreichte Nils Neuhäuser bei den Herren den siebten Platz. Die guten Ergebnisse aus dem Hochwurf (4,50 m) und dem Steinstoßen (Open Stone: 11,26 m, Bremar: 9,09 m, jeweils Platz 3) wurden mit durchwachsenen Leistungen beim Hammerwerfen und dem Gewichtsweitwurf relativiert, wodurch ihm eine Platzierung in der Nähe des Treppchens verwehrt blieb.

Information: Wer Interesse an den High­land Games hat und sich beim Training ausprobieren möchte, kann unter macwidukind-aden­stedt@gmx.de Kontakt aufnehmen.

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de