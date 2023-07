Groß Ilsede feiert den Gemeindepokal-Sieg ausgiebig

Die VT Union Groß Ilsede hat sich den Ilseder Gemeindepokal geschnappt. Am Donnerstagabend setzte sich das Team aus der 1. Kreisklasse in Klein Ilsede mit 4:1 (1:0) gegen Staffelkonkurrent TSV Münstedt durch. „Es war ein verdienter Sieg“, befand der Groß Ilseder Trainer Christian Semper.

VT Union Groß Ilsede gewinnt das Finale gegen Münstedt verdient

Zur Pause war in diesem Endspiel noch alles offen. Für die VT Union hatte lediglich Julian Hüsing getroffen. Nach dem Seitenwechsel stellten die Groß Ilseder die Weichen allerdings auf Sieg. In der 62. und der 72. Minute erhöhten sie ihre Führung und sorgten damit für die Vorentscheidung. „Wir haben gut gespielt, den Ball laufen lassen und auf dem Platz viel kommuniziert“, lobte Christian Semper sein Team. Auch die Münstedter Fußballer hatten einige Vorstöße und belohnten sich in der 77. Minute durch Cenk Vanli mit dem Ehrentreffer. „Danach hatten sie aber keine klaren Chancen mehr“, berichtete Semper. Stattdessen machte Groß Ilsede den Deckel drauf: Ole Hüsing netzte zum 4:1 ein. „Es war ein faires Spiel, das viel Spaß gemacht hat“, erklärte Groß Ilsedes Coach.

Siegesfeier der VT Union Groß Ilsede geht bis tief in die Nacht

Dass zwei Mannschaften aus der 1. Kreisklasse im Finale standen, lag daran, dass unter anderem der SV Teutonia Groß Lafferde (Bezirksliga) und Fortuna Oberg (Kreisliga) aus terminlichen Gründen abgesagt hatten. „Damit haben natürlich die besten Teams gefehlt“, ist sich Semper im Klaren. Seiner Mannschaft war es egal: Sie nahm den Pokalsieg zum Anlass, um bis tief in die Nacht zu feiern. „Wir haben eben gegen die Teams gewonnen, die da waren.“

Ein Spiel um Platz 3, das eigentlich geplant war, gab es nicht. Viktoria Ölsburg bekam für das Aufeinandertreffen mit dem Turnierausrichter SG Klein/Groß Ilsede keine Mannschaft zusammen.

Tore: 1:0 Julian Hüsing (27.), 2:0 Max Mildner (62.), 3:0 Lukas Schwenke (72.), 3:1 Cenk Vanli (77.), 4:1 Ole Hüsing (88.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de