Teutonia will runter von den Abstiegsrängen

Groß Lafferde. Trainer Hilger lässt sich auf keine Gedankenspiele ein – gegen Lauingen Bornum soll der dritte Sieg in Serie für Groß Lafferde her.

Nach dem aktuellen Stand hätten Groß Lafferdes Fußballer den Klassenerhalt in der Bezirksliga sicher – schließlich muss die Reserve des BSC Acosta beim wahrscheinlichen Abstieg der eigenen Ersten aus der Landesliga ebenfalls runter. Auf etwaige Gedankenspiele, dass die Lafferder somit nur noch den Drittletzten TSV Sickte (aktuell fünf Punkte weniger) abschütteln müssten, möchte sich der Teutonia-Trainer Oliver Hilger allerdings nicht einlassen. Er will mit seinem Team weitere Zähler sammeln und die Abstiegsränge aus eigener Kraft noch verlassen. Und das am besten schon am heutigen Donnerstag, wenn ab 19 Uhr die SV Lauingen Bornum zu Gast ist. Gegen die Helmstedter winkt den Lafferdern innerhalb von nur acht Tagen der dritte Sieg in Serie.

Aus dem Hinspiel ist noch eine 0:5-Rechnung offen

3:1 gegen den BSC Acosta II, 6:1 gegen den MTV Salzdahlum – „Wir machen gerade sehr viel richtig gut“, sagt Lafferdes Trainer Oliver Hilger, dessen Team zuletzt sowohl mit, als auch gegen den Ball gut gearbeitet habe. „Und wir haben immer sehr gut umgeschaltet“, findet er. Gegen Lauingen Bornum will die Teutonia die deutliche Hinspiel-Pleite wieder gutmachen. Mit 0:5 kam das Hilger-Team bei der Sportvereinigung un­ter die Räder. „Das war eines unserer schwächsten Saisonspiele“, erinnert sich Groß Lafferdes Coach, der für das Spiel am Donnerstagabend einen guten Kader zur Verfügung haben wird.

Beim jüngsten 6:1-Erfolg der Teutonia gegen Salzdahlum hatte sich Patrick Schmidt als Torschütze ins Rampenlicht geschossen. Nach seinen drei Treffern ist er nun in dieser Saison der zweiterfolgreichste Teutonia-Torjäger (8) hinter Tim Paul (12). Vor der Saison hatte Schmidt noch in der Reserve gespielt, ehe ihn Trainer Hilger hochzog: „Er hat eine unglaubliche Qualität. Er geht vor allem mit Einsatz und Willen voran – er macht es aktuell richtig gut“, lobt der Coach.

