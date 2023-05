Kantersieg! Teutonia feiert wichtigen Erfolg

Die Fußballer des SV Teutonia Groß Lafferde haben in der Bezirksliga ei­nen wichtigen Sieg gelandet. Mit 6:1 (3:0) bezwang das Team von Trainer Oliver Hilger den MTV Salzdahlum deutlich und hält damit den Fünf-Punkte-Abstand zu Verfolger TSV Sickte, der ebenfalls deutlich gewann (5:1 gegen Acosta II). Nach ihrem zehnten Saisonsieg sind die Groß Lafferder punktgleich mit der BSC-Reserve, die aber ohnehin der Zwangsabstieg ereilen dürfte – immerhin steht die Acosta-Erste in der Landesliga kurz vor dem Abstieg, wodurch der Teutonia auch der viertletzte Platz in der Bezirksliga reichen dürfte.

Frühe Führung spiel Groß Lafferde in die Karten

Früh durften die Hausherren zum ersten Mal jubeln: Thorben Röcken traf nach elf Minuten. „Das frühe Tor hat uns sehr in die Karten gespielt und alles viel leichter gemacht“, erklärte Lafferdes Trainer Oliver Hilger. Davon beflügelt erspielte sich sein Team einige Abschlüsse und erhöhte bis zum Seitenwechsel auf 3:0. Erst überlupfte Tim Paul den Salzdahlumer Keeper, mit dem Pausenpfiff traf auch Patrick Schmidt. „Das soll keinesfalls vermessen klingen, aber wir hätten durchaus noch höher führen können“, so Hilger zur Pause.

Einzig der Gegentreffer ärgert Teutonia-Trainer Oliver Hilger

Dafür legte Groß Lafferde in der zweiten Hälfte nach. Mit seinen Toren 2 und 3 erhöhte Schmidt zunächst auf 5:0. „Das war eine überragende Phase, in der wir uns endlich belohnt haben. Der Gegentreffer, den wir dann bekommen, ärgert mich schon ein wenig“, so Lafferdes Übungsleiter, der zumindest einen kleinen Kritikpunkt fand.

Den Schlusspunkt setzte Hendrik Zobjack. Für Trainer Oliver Hilger steht nach diesem Erfolg fest: „Wir dürfen nach einem so deutlichen Sieg auf keinen Fall die Spannung verlieren.“

Tore: 1:0 Thorben Röcken (11.), 2:0 Tim Paul (32.), 3:0, 4:0, 5:0 Patrick Schmidt (45., 49., 64.), 5:1 Nick Schumacher (79.), 6:1 Hendrik Zobjack (85.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de