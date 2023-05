Wendezelle vergibt zu viele Chancen

Hondelage. Der TSV verliert in Hondelage wegen zwei Standardtoren und verpasst es, selbst beste Möglichkeiten im Kasten zu versenken.

Den Fokus wollte der TSV Wendezelle beim Gastspiel in Hondelage auf die defensive Stabilität legen – bei der 0:2 (0:1)-Niederlage gegen den MTV rückte dann aber vor allem die eigene zu schwache Chancenverwertung in den Vordergrund, die dem Fußball-Bezirksligisten die elfte Saisonniederlage bescherte.

Vorne trifft Felix Schulz nicht und hinten verursacht Simon Walkemeyer einen Elfer

Wendezelle präsentierte sich vom Beginn an wach und vollkommen auf der Höhe. Das Geschehen spielte sich allerdings vorerst nur im Mittelfeld ab – die einzige echte Chance vergab Felix Schulz aus kurzer Distanz. „Das hätte durchaus ein Tor sein müssen“, sagte Wendezelles Trainer Thomas Mainka, der dann in der Abwehr einen folgenschweren Fehler mit ansehen musste. Simon Walkemeyer foulte einen Hondelager Stürmer und es gab Strafstoß. Diesen verwandelte Ole Broders sicher. „Das ist natürlich bitter, wenn man so unnötig hinten liegt“, schimpfte Mainka.

Seine Mannschaft scheiterte vor dem Seitenwechsel mit Kleinchancen immer wieder, ehe kurz nach dem Wiederanpfiff die Ordnung beim TSV verloren ging. Bei einem Eckball der Hausherren machten die TSV-Spieler die Innenbahn auf und ließen Mirko Juergens frei einnicken. „Das war das zweite Standardtor, das wir kassieren. Das sieht echt blöd aus“, so Mainka.

Thomas Erich scheitert in der Schlussphase an der Latte

Im Anschluss zogen sich die Gastgeber immer weiter nach hinten zurück und so erspielten sich die Gäste einige Hochkaräter. Thomas Erich scheiterte aber am Querbalken und an Hondelages Keeper. „Wenn einer davon reingeht, dann wird es noch mal sehr spannend“, sagte Mainka. Doch der Ball wollte auch bei den Abschlüssen von Edrisa Sanneh und Lars Timpe nicht über die Linie – vermutlich hätte das Spiel auch noch 50 Minuten gehen können, Wendezelle hätte nicht mehr getroffen. „Die deutlich effektivere Mannschaft hat heute verdient gewonnen.“

Tore: 1:0 Ole Broders (26.), 2:0 Mirko Juergens (48.).

