Pausenführung reicht nicht: SV Lengede verliert 1:3

Lengede. Der MTV Wolfenbüttel erhöht den Druck nach einer Trinkpause und setzt sich am Ende verdient durch.

Marvin Oktay (rotes Trikot) markierte die Führung der Lengeder. Zu etwas Zählbarem reichte es am Ende aber trotzdem nicht.

Die Reaktion auf die blutleere 0:5-Niederlage beim TSC Vahdet Braunschweig hat Dennis Kleinschmidt, Trainer von Fußball-Landesligist SV Lengede, gefallen. Ge­gen den Tabellenzweiten MTV Wolfenbüttel gab es an diesem Spieltag trotzdem nichts Zählbares: Mit 1:3 (1:0) unterlagen die Lengeder trotz Halbzeitführung.

Marvin Oktay sorgt nach einer Ecke für die Führung des SV Lengede

Coach Kleinschmidt sprach nach Abpfiff sogar von „der besten ersten Hälfte der ganzen Saison“. In der begegnete der SVL den Lessingstädtern zunächst auf Augenhöhe, hatte gute Ballbesitzphasen und ließ im eigenen Sechzehner keine nennenswerte Chance zu. Eigene Abschlüsse waren allerdings auch Mangelware, ehe ein Eckball die Führung brachte. Berkant Toprak brachte das Spielgerät in die Mitte, Leon Hoffmann schoss den Wolfenbütteler Keeper an und Marvin Oktay staubte ab (22.). Nach der folgenden Trinkpause und der Verletzungs von SVL-Kapitän Dominik Franke drehte sich der Wind allerdings.

Der MTV Wolfenbüttel wollte nun mehr Druck machen. Befreiungsschläge der Lengeder kamen zügig wieder zurück, echte Chancen erspielte sich aber auch der Tabellenzweite nicht. „Wir haben Wolfenbüttel den Ball bewusst gegeben. Und ich bin stolz, dass wir dann so kompakt verteidigt haben“, berichtete Trainer Dennis Kleinschmidt, dessen Team trotzdem fast den Ausgleich kassierte. Kurz vor der Pause landete ein Kopfball der Gäste an der Latte.

Klaas Gatermann verpasst den 2:2-Ausgleich – stattdessen fängt sich der SVL das 1:3

Dafür lief es im zweiten Abschnitt schnell nach dem Geschmack der Wolfenbütteler, die durch Linus Queißer den Ausgleich markierten. Die Lengeder Verteidiger boten in dieser Situation nicht mehr als Geleitschutz. Der Topstürmer (30 Saisontore) war auch zur Stelle, als SVL-Keeper Laurenz Gürtler einen langen Ball falsch einschätzte und erzielte sein zweites Tor.

Erneut nach einer Ecke hätten die Lengeder in der Schlussphase fast noch den Ausgleich erzielt, den Schuss von Klaas Gatermann lenkte der Wolfenbütteler Keeper aber noch gekonnt über die Latte. Stattdessen fingen die Lengeder einen Konter zum 1:3.

Lengede: Gürtler – Karger, Gatermann, Hoffmann (83. Ebrecht), Lemke – Vest – Franke (31. Kocak), Burkutean – Toprak (61. Ibe) – Oktay (61. Younis), Könnecker (61. Folchmann).

Tore: 1:0 Marvin Oktay (22.), 1:1, 1:2 Linus Queißer (47., 61.), 1:3 Tom Krömer (90.+5).

