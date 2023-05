Mit viel Leidenschaft: Lafferde feiert 29:25-Sieg

Der Abstieg der Groß Lafferder Handballer aus der Verbandsliga ist seit einer Woche besiegelt, abschenken möchte der MTV bis zum Saisonende trotzdem nichts. „Wir wollen uns gut verabschieden, noch einmal alles geben – das ist der klare Wunsch der Mannschaft“, erklärte Trainer Dennis Bühn, dessen Team den Plan gleich in die Tat umsetzte. Mit 29:25 (13:10) setzte sich der MTV gegen den Tabellenachten TV Eintracht Sehnde durch. Das Wichtigste an dem Erfolg: „Wir haben leidenschaftlich über 60 Minuten gekämpft. Das war dann auch das Feedback der Fans und genau das wollen sie ja auch sehen“, freute sich Trainer Dennis Bühn über die gezeigte Leistung.

Komfortabeler Vorsprung schmilzt nur kurzzeitig

Ein Start-Ziel-Sieg war es für die Lafferder nicht ganz, doch die Hausherren ließen den Hannoveranern lediglich eine Führung beim 8:7 in der 17. Minute. Mit drei Toren in Serie durch Sören Reuter, Arne Hansen und Marcel Waschke riss der MTV die Führung wieder an sich und gab sie dann nicht mehr aus der Hand. „Die Jungs haben es gut gemacht, sie haben sehr gut verteidigt. Und was nicht zu verteidigen war, das hat Jan Hagedorn im Tor gehalten“, berichtete der Trainer Dennis Bühn.

Die Sehnder versuchten es oft über ihren Kreisläufer, doch mit der Zeit stellten sich die Groß Lafferder immer mehr darauf ein und ließen nur wenig zu. Dennoch wurde der Spielstand in der zweiten Hälfte noch einmal etwas knapper. Der deutliche Fünf-Tore-Vorsprung in der 34. Minute (15:10) schmolz bis auf ein mickriges Tor zusammen (46., 18:17). „Wir waren in Überzahl, haben aber zweimal leichtfertig verworfen“, erinnerte sich Bühn: „Das war aber nichts Wildes.“ Danach setzte sich sein Team wieder ab und siegte 29:25.

Die Schulter von MTV-Außenspieler Marcel Waschke hält wieder

Besonders erfreulich: Die Schulter von Außenspieler Marcel Waschke hält wieder. Nach seiner langwierigen Verletzung erzielte Lafferdes gefährlichster Angreifer neun Tore gegen Sehnde. „Der Gegner hat mit seiner offensiven Deckung unseren Mittelmann gedeckt. Marcel hat dann auf der Halbposition geglänzt, das Eins-gegen-eins gesucht und auch gut den Ball verteilt“, lobte Dennis Bühn seinen gefährlichsten Angreifer, der nach seinem 17. Einsatz bei 90 Treffern steht.

MTV Groß Lafferde: Hagedorn, Maushake – Waschke 9 Tore/3 Siebenmeter, Reuter 6, Hansen 5, Moh­rig 3, Brunke 3, Gremmel 2, Rudnik 1, Woltering, Preen.

