Equord gegen Bortfeld – Kellerduell in der Kreisliga

Equord (in Blau) kämpft in der Kreisliga noch um den Klassenverbleib, Vecheldes „Zweite“ (in Grün) ist dagegen schon durch.

Die Zuschauer dürfen sich auf einen prall gefüllten Spieltag in den beiden höchsten Klassen des Fußballkreises Peine freuen. In der Kreisliga geht’s im Kellerduell zwischen Equord und Bortfeld um wichtige Zähler im Abstiegskampf, in der 1. Kreisklasse treten unterdessen vier der Top-5-Teams gegeneinander an.

Kreisliga

VfB Peine – SV Lengede II (So., 15 Uhr). Die Peiner lassen im Kampf um Platz 1 mit dem derzeitigen Spitzenreiter TSV Schwicheldt einfach nicht locker. Unter der Woche erkämpfte sich der VfB einen 3:2-Erfolg über Clauen/Soßmar, am Sonntag will er mit einem Sieg gegen die Lengeder Reserve den Druck auf den Primus weiter hochhalten.

SV Herta Equord – TB Bortfeld (So., 15 Uhr). Für beide Mannschaften ist es ein richtungsweisendes Spiel. Beim Blick aufs Tableau wird klar: Die Hausherren würden mit einem „Dreier“ nach Punkten mit der TB gleichziehen, siegen aber die Gäste, könnten sie ihren Vorsprung zur Abstiegszone im besten Fall schon auf satte neun Punkte aufstocken.

Die weiteren Spiele:

SSV Stederdorf – SV Viktoria Woltwiesche, SV Bosporus Peine – TuS Fortuna Oberg, TSV Dungelbeck – TSV Eintracht Edemissen, VfL Woltorf – TSV Marathon Peine DJK, TSV RW Schwicheldt – TSV Eixe, TSV Clauen/Soßmar – Arminia Vechelde II (alle So., 15 Uhr).

1. Kreisklasse

TSV Denstorf – FC Pfeil Broistedt (So., 13 Uhr). Der Fünfte empfängt den Zweiten, dabei können die Pfeile einen Big-Point im Kampf um den Aufstieg landen – zumal die Broistedter eine Partie weniger auf dem Konto haben als die punktgleichen Adler Handorf.

TSV Eintracht Essinghausen – TSV Wipshausen (So., 15 Uhr). Die beste Ausgangslage im Aufstiegsrennen hat derzeit der Primus aus Wipshausen. Mit einem Sieg im Topspiel bei der Eintracht stünden die Gäste bereits mit einem Bein in der Kreisliga.

Die weiteren Spiele:

TSV Meerdorf – SSV Plockhorst, SG Adenstedt – Adler Handorf, TSV Eintracht Edemissen II – BSC Bülten, TSV Mündest – MTV Wedtlenstedt, TSV Wendezelle II – VT Union Groß Ilsede (alle So., 15 Uhr).

