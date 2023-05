„Mini-WM“ sorgt für internationales Flair in Peine

Die weibliche D-Jugend der Peiner SG (in Rot) trifft im Rahmen der Hauptrunde der Mini-WM in der Silberkamphalle unter anderem auf Sarstedt (in Grün).

Wer kann sich noch an die Zeiten erinnern, als Vater Jahn Peine in der ausverkauften Silberkamphalle auf ausländische Handballteams traf? Diese liegen schon gut 40 Jahre zurück. Am 4. Juni weht nun aber wieder ein internationales Flair durch die Silberkamphalle, denn die Peiner SG hat den Zuschlag erhalten, Spiele der sogenannten Mini-WM der weiblichen D-Jugend auszutragen.

Unmittelbar nach Erhalt der Ausschreibung hatte sich die Peiner SG um die Austragung der Hauptrunde bemüht – und nun ist alles genehmigt. Die Peinerinnen haben sich in der Vorrunde für die Runde der letzten 16 qualifiziert und treffen unter der kuwaitischen Flagge auf die Teams vom TKJ Sarstedt (Portugal), TuS Komet Arsten (Färöer Inseln) und TV Hannover-Badenstedt (Spanien).

In der Hauptrunde treffen die jeweils Erst- und Zweitplatzierten aus zwei Vorrundengruppen aufeinander. Um die Spielzeit in der Hauptrunde zu erhöhen, werden gegenüber dem Original-Spielplan der U21-Weltmeisterschaft keine Ergebnisse aus der Vorrunde mitgenommen. Stattdessen spielen alle vier Teams einer Hauptrundengruppe gegeneinander (analog zur Vorrunde). Die Spielzeit beträgt auch in der Hauptrunde 20 Minuten pro Partie. Die genaue Terminierung aller Hauptrundenspiele erfolgt in Abstimmung mit den Ausrichtern in der kommenden Woche.

r.

