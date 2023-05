VfB Peine bleibt Schwicheldt weiter auf den Fersen

Ein vollgepacktes Fußballprogramm gab es in der Kreisliga am Mittwoch sowie am Himmelfahrtstag. Nachdem sowohl Spitzenreiter TSV RW Schwicheldt als auch der Zweite, VfB Peine, mit ihren Siegen vorgelegt hatten, hat der Drittplatzierte, der SV Bosporus Peine, am Freitagabend (19 Uhr) die Möglichkeit, im Heimspiel gegen den VfL Woltorf nachzuziehen. Auch in der 1. Kreisklasse fanden zwei Nachholspiele statt.

Kreisliga

SSV Stederdorf – TSV Dungelbeck 0:5 (0:2). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Demir (25., 40., 63.), 0:4 Gabisch (76.), 0:5 Plate (88.).

Keine Chance hatten die abstiegsbedrohten Hausherren gegen den TSV, bei dem Vedat Demir mit einem Dreierpack glänzte.

VfB Peine – TSV Clauen/Soßmar 3:2 (2:1). Tore: 1:0 Spatafora (11.), 1:1 Kuhnt (19.), 2:1 Eser (31.), 3:1 Chehab (75.), 3:2 Rehwagen (85.).

Der VfB bleibt Liga-Primus Rot-Weiß Schwicheldt auf den Fersen – doch der Heimerfolg gegen den Tabellenelften war ein hartes Stück Arbeit.

SV Herta Equord – TSV RW Schwicheldt 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Bacaksiz (30.), 0:2 Taraschewski (40.), 1:2 Knap (70.).

Für Herta gab’s zwar keine Punkte im Abstiegskampf, das Team verkaufte sich gegen den Liga-Primus jedoch teuer. Nach dem Anschlusstreffer durch Sascha Knap reichte es letztlich nicht mehr zu Zählbarem für die Gastgeber.

TuS Fortuna Oberg – TSV Eixe 5:0 (4:0). Tore: 1:0 Nowak (19.), 2:0 Rotmann (28.), 3:0 Steding (31.), 4:0 Schröer (33.), 5:0 Münstedt (81.).

Die Fortuna untermauerte mit dem souveränen Heimsieg gegen das Schlusslicht ihre Top 5-Ambitionen.

SV Viktoria Woltwiesche – TB Bortfeld 3:1. Tore: nicht gemeldet.

Es war bereits der dritte Sieg in Folge für die Hausherren, die somit ihren fünften Tabellenrang vor dem TuS Oberg und dem SV Lengede II behaupten.

1. Kreisklasse

TSV Eintracht Edemissen II – TSV Eintracht Essinghausen 0:5 (0:3). Tore: 0:1 Brandt (3.), 0:2 Förster (22./FE), 0:3 Bytyqi (24.), 0:4 Stankovic (90.+1), 0:5 Bytyqi (90.+4).

Im Duell der Einträchtler gab es für die stark abstiegsbedrohten Edemisser gegen das Top 5-Team nichts zu holen.

VT Union Groß Ilsede – TSV Denstorf 0:0 (0:0). Tore: keine.

Eine Nullnummer bekamen die Zuschauer in Groß Ilsede in der Partie der beiden Teams aus dem Tabellenmittelfeld zu sehen.

