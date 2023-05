Arminia Vöhrum feiert 4:1-Sieg gegen Sonnenberg

In direkten Peiner Kreisduellen ist immer alles möglich. Für den TSV Sonnenberg hagelte es allerdings die vierte Niederlage in Folge. Mit 4:1 (1:0) gewann Arminia Vöhrum gegen den Tabellenvorletzten der Fußball-Bezirksliga 2, der sich in akuter Abstiegsgefahr befindet.

Sonnenberg startete mit einer Fünferkette sehr defensiv orientiert ins Spiel und stellte Vöhrum vor eine schwere Aufgabe. Als in der 18. Minute ein langer Ball den Sonnenberger Toptorschützen Pascal Thomsen erreichte, wurde es hitzig. In einem Zweikampf mit Paul Soch ging Thomsen zu Boden – einen Elfmeterpfiff gab es aber nicht. „Diesen Strafstoß hätte man sicherlich pfeifen müssen“, gestand auch Vöhrums Trainer Nils Könnecker ein.

Ein guter Angriff genügt zur Pausenführung für die Arminia

Seine Mannschaft ließ ihre spielerische Klasse vor dem Seitenwechsel nur einmal richtig aufblitzen – und sofort zappelte der Ball im Netz. Niklas Schmerse vollendete den sehenswerten Vöhrumer Angriff nach 22 Minuten zum 1:0. „Es war insgesamt aber eine erste Halbzeit auf überschaubarem Niveau“, sagte Könnecker.

Sonnenberg stellte nach der Pause offensiv um, was sich bereits im ersten Konter nach nur wenigen Sekunden mit dem 1:1 bezahlt machte. Pascal Thomsen vollendet eiskalt. Auch in der Folge hatte Sonnenberg immer wieder gute Konteraktionen – einmal ging der Ball beim Abschluss neben den Kasten, einmal musste Vöhrums Schlussmann Yannik Walther in höchster Not retten. „Da hatten wir wirklich Glück“, konstatierte Nils Könnecker.

Powerplay-Phase bringt noch zwei weitere Tore für Vöhrum

Die spielerische Klasse seiner Mannschaft zeigte sich dann doch noch. Nach einigen Umstellungen und eine Powerplay-Phase ab der 70. Minute wurden die Arminen mit zwei weiteren Treffern belohnt. Unter dem Strich stand ein deutlicher 4:1-Heimsieg zu Buche. „Das geht so auch in Ordnung“, sagte Könnecker abschließend. Für den TSV Sonnenberg, der mittlerweile elf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer hat, wird es immer enger im Tabellenkeller.

Tore: 1:0 Schmerse (22.), 1:1 Thomsen (46.), 2:1 Milicevic (52.), 3:1 Janke (84.), 4:1 Milicevic (90+5.).

