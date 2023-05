TSV Wendezelle: Im Training einstudiert, im Spiel umgesetzt

Genau so stellen sich Trainer den Auftritt ihrer Mannschaft vor: Fußball-Bezirksligist TSV Wendezelle zeigte beim 5:0 (1:0)-Sieg gegen den FC Heeseberg genau das, was unter der Woche einstudiert worden war, und belohnte sich mit einem großen Sprung in der Tabelle.

Vom Anpfiff weg dominierten die Hausherren den Tabellenfünften und erspielten sich immer wieder Abschlussmöglichkeiten. Erst nach rund 25 Minuten sollte es aber das erste Mal im Heeseberger Tor klingeln. Eine Hereingabe von Ole Kamp verwertete Patrick Woltmann eiskalt. „Genau das haben wir unter der Woche einstudiert. Wir haben die Grundtugenden auch einfach besser gelebt“, berichtete Wendezelles Trainer Thomas Mainka, der sich in der Folge immer wieder ärgern durfte.

Bevor der TSV in Person von Thomas Erich auf 2:0 und 3:0 erhöhen konnte, hatte sein Team reihenweise Hochkaräter vergeben. „Wir haben einen regelrechten Chancenwucher betrieben, das war teilweise fahrlässig“, meinte Mainka. Nach dem 3:0 war das Spiel entschieden – Heeseberg kam noch zu guten Chancen, doch wusste diese ebenfalls nicht auszunutzen. Wendezelle erhöhte sogar noch zweimal. Patrick Woltmann schnürte seinen Doppelpack, Edrissa Sanneh vollendete einen schön vorgetragenen Angriff trocken.

Der Nichtabstieg ist damit nahezu besiegelt, doch Wendezelle hat immer noch Baustellen, an denen in den finalen Saisonspielen geschraubt werden soll. „Wir müssen vor dem Tor einfach effizienter werden, ansonsten können uns solche Spiele auch noch aus der Hand genommen werden. Der Sieg heute geht aber in der Höhe in Ordnung, weil wir die Schwachstellen der Heeseberger ausgenutzt haben.“

Tore: 1:0 Woltmann, 2:0, 3:0 Erich, 4:0 Woltmann, 5:0 Sanneh (Minuten nicht gemeldet).

