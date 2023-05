MTV Vater Jahn sichert sich spät den letzten Heimsieg

Tag des Abschieds bei den Oberliga-Handballerinnen des MTV Vater Jahn Peine: Für Lia Rühling und Nele Kruck – beide wechseln zum Liga-Kontrahenten VfL Wolfsburg – war das Heimspiel gegen den MTV Rosdorf der letzte Auftritt vor eigenem Publikum. Und es war ein versöhnlicher, denn die Peinerinnen besiegten das Team aus dem Süden Göttingens mit 24:21 (14:11).

Am Rande der Partie wurde bekannt: Auch Jenny Neumann wird die Peinerinnen verlassen. „Sie will kürzertreten“, erzählte Jahn-Trainer Daniel Reckel. Womöglich wolle Neumann gar aufhören mit dem Handball, so der 30-Jährige. Doch Reckel hofft, dass das letzte Wort nicht gesprochen ist: „Wir werden mit Jenny noch einmal das Gespräch suchen.“

Eine offizielle Verabschiedung der scheidenden Spielerinnen gab es vor der Rosdorf-Partie (noch) nicht. „Die werden wir während der Mannschaftsfahrt nachholen“, kündigte Reckel an, den es mit seiner Mannschaft in drei Wochen an die Ostsee zieht. Danksagungen gab es vor dem Spiel einzig an die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer, die ein Jahn-Heimspiel ermöglichen – vom Kassierer bis zu jenen, die am Zeitnehmertisch sitzen oder die Kameraführung für die Videoaufzeichnungen der Jahn-Heimspiele übernehmen.

Der sportliche Spielfilm ist schnell erzählt. Die Jahn-Frauen taten sich bis in die Schlussphase hinein schwer, ehe sie ihren aufmüpfigen Gästen die Grenzen aufzeigten. „Wir haben viele Fehlentscheidungen getroffen, haben uns viele technische Fehler geleistet“, konstatierte Reckel. Auch deshalb stand es nach 51 Minuten 19:19 – Peines anvisierter Heimsieg wackelte. „Der Grund war auch, dass wir die Rosdorferinnen zu oft in die Nahwurfzone kommen lassen haben“, sagte Reckel. Erst in den Schlussminuten riss sich sein Team zusammen, zog mit einem 5:1-Tore-Lauf bis zur 59. Minute entscheidend auf 24:20 davon.

MTV Vater Jahn: Kilsbach – Wattenberg 3, Kruck 4, Lächelt 2, Rühling 3, Bleyer 9, A. Bergmann, Bartels 2, Hüsing, Fust 1, Neumann, Bührig.

