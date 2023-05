Sonnenberg unterliegt Türk Gücü Helmstedt im „Bonusspiel“

Verdient verloren: Frederik Falb (links) und der TSV Sonnenberg konnten sich gegen den FC Türk Gücü (in Rot Maurice Tounkara) nur in Hälfte 1 offensiv in Szene setzen.

Gegen Spitzenreiter SC RW Volkmarode hatten sie noch überrascht, dem Topteam unerwartet ein 1:1-Unentschieden abgetrotzt. Im Nachholspiel gegen den Tabellenzweiten FC Türk Gücü Helmstedt standen die Bezirksliga-Fußballer des TSV Sonnenberg indes auf verlorenem Posten und unterlagen auf eigenem Platz mit 0:3 (0:2).

„Da hat man schon einen Klassenunterschied gemerkt“, räumte TSV-Coach Andy Bresch ein, dem allerdings auch wichtige Offensivkräfte wie Pascal Thomsen (verletzt) und Bayram Üsküplü (beruflich verhindert) fehlten. „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen“, sagte er: „Mit dem 0:3 können wir am Ende leben. Für uns war es auch nicht mehr als ein Bonusspiel.“

Dennoch trauerte Bresch ein wenig den Momenten nach, in denen seine Schützlinge ihre Möglichkeiten hatten. „Beim Stand von 0:0 hatten wir auch 1, 2 Chancen“, erklärte Sonnenbergs Trainer. Vor allem Frederik Falb erwies sich da als Aktivposten und machte Dampf über die rechte Seite.

Keine Frage, die Helmstedter hatten mehr vom Spiel und schon in Durchgang 1 ein Chancenplus. Doch als Kollektiv machte es der TSV dem FC Türk Gücü lange Zeit schwer. Keeper Lars-Oliver Becher hielt, was zu halten war – ehe ihn seine eigenen Leute überwanden. Das 1:0 für die Gäste (24.) war ein Eigentor von Robin Wolf, der eine scharfe Hereingabe von Arne Ruff unhaltbar ablenkte. Und der zweite Treffer, er war zumindest ein halbes Eigentor: Ein Sonnenberger schoss Volkan Öztürk im Anschluss an eine Standardsituation aus Nahdistanz an – und der Ball war im Netz (45.+3).

In Hälfte 2 wurde das Übergewicht des Tabellenzweiten dann immer größer. Allerdings betrieben die Gäste – mit Ausnahme von Maurice Friehe (80.), der einen Handstrafstoß versenkte – Chancenwucher in Reinkultur und vergaben mehr als ein halbes Dutzend Hochkaräter.

„Es war ein verdienter Sieg, keine Frage“, gab Andy Bresch zu und richtete den Blick gleich wieder nach vorne. „Am Sonntag haben wir nun unser Endspiel“, sagte er. Im Duell gegen die ebenfalls abstiegsgefährdete SV Lauingen Bornum wollen die Sonnenberger dann unbedingt die drei Punkte einfahren, die sie als Vorletzter im Kampf um den Klassenerhalt so dringend benötigen.

Tore: 0:1 Eigentor Wolf (24.), 0:2 V. Öztürk (45.+3), 0:3 Friehe (80., HE).

