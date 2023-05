MTV Groß Lafferde holt ersten Sieg seit drei Monaten

Die Lafferder Handballer können also doch noch siegen. Erstmals seit dem Erfolg gegen den TSV Anderten II (27:26) zum Jahresauftakt am 22. Januar setzte sich der MTV wieder in der Verbandsliga durch. Gegen Schlusslicht TSG Emmerthal gab es nun einen souveränen 29:21 (14:11)-Sieg.

MTV setzt Bühns Vorgaben um

Nur einmal führten die Hausherren – und zwar beim 1:0 nach 120 Sekunden. Die Groß Lafferder glichen aus und setzten sich ab dem 2:2 ab. Nach 19 Minuten stand es 12:6 für den MTV, der bis zur Pause wieder ein bisschen seines Vorsprungs einbüßte (14:11). „Die Marschroute war dann, gleich nachzulegen“, erklärte Trainer Dennis Bühn seinen Plan für den zweiten Abschnitt. Und sein Team setzte ihn um: Bis zur 45. Minute zogen die Gäste auf 25:17 davon und hielten diesen Vorsprung von acht Toren bis zum Ende des Spiels. „Wir haben in der zweiten Hälfte aufs Tempo gedrückt, Wir haben das Eins-gegen-eins gesucht und deren Abwehr überlaufen“, freute sich Lafferdes Trainer.

Maushake mit „Top-Torwart-Leistung“

Noch mehr stellte ihn die Leistung in der Abwehr zufrieden. Denn der Gegner erzielte nur 21 Tore. „Endlich haben wir mal vernünftig verschoben“, lobte Dennis Bühn, der zudem eine „Top-Torwart-Leistung von Arne Maushake“ gesehen hatte. Erstmals seit längerem kam auch wieder Außenspieler Marcel Waschke zum Einsatz, der sich vor geraumer Zeit einen Muskel im Ellenbogen gerissen hatte. „Er hat etwa fünf Minuten gespielt“, erklärt Dennis Bühn, der seinen torgefährlichsten Angreifer wieder behutsam aufbauen möchte.

Weil der TuS Altwarmbüchen, dasTeam auf dem letzten Nichtabstiegsplatz, verloren hat (33:34 gegen den SV Altencelle) ist der Punkte-Rückstand der Lafferder etwas geschmolzen. Das Unterfangen „Klassener­halt“ bleibt für den MTV dennoch ein äußerst schwieriges.

MTV Groß Lafferde: Maushake, Hagedorn, Stanitzek – Hansen 8 Tore/1 Siebenmeter, Reuter 5, Pfaff 3, Brunke 3, Preen 3, Gerstung 3, Kamradt 2, Rudnik 1, Bühn 1, Winkler, Waschke.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de