U19 des VfB Peine verlässt die Abstiegsränge

Schon wieder ein Sieg für die A-Junioren des VfB Peine, die somit die Abstiegsränge der Fußball-Landesligaverließen. Dafür musste die B-Jugend im Titelrennen einen kleinen Rückschlag hinnehmen.

A-Junioren, Landesliga

JSG Weper – Arminia Vechelde 5:2 (1:1). Tore: 0:1 Kevin Müller (4., Elfmeter), 1:1 (34.), 2:1 (52.), 3:1 (56.), 4:1 (73.), 4:2 Jakob Beyer (85.), 5:2 (89.). Besonderes: Rot für JSG Weper (62.).

In den ersten Minuten machten die Vechelder noch Druck und gingen durch einen Elfmeter in Führung. „Danach war unser Auftreten nicht ansatzweise mit der Art und Weise zu vergleichen, wie wir in den letzten Wochen aufgetreten sind“, haderte Vecheldes Trainer Lars Habelmann, dessen Team nach 73 Minuten mit 1:4 hinten lag. „Wir haben das Spiel emotionslos geführt und dementsprechend war auch un­sere spielerische Leistung“, so Habelmann, der bedauerte, dass es ge­gen den Vorletzten nicht zu einem Punktgewinn gereicht hat.

VfB Peine – JSG Schunter-Schapen 6:0 (2:0). Tore: 1:0 Luis Gödecke (2.), 2:0 Mahmut Sincar (27.), 3:0 Hannes Tiebel (47.), 4:0 Luis Gödecke (61.), 5:0 Hersh Faris Shamo (73.), 6:0 Marcel Fichter (90.).

Mit diesem deutlichen Sieg haben die Peiner die Abstiegsränge verlassen. Laut Trainer Yunus Karaca habe man gesehen, dass sein Team gerade gut in Form sei und die Gäste seit vier Wochen kein Spiel mehr absolviert hatten. „Wir wollten sie früh stressen und haben dann nach zwei Minuten nach einem Ballgewinn ohne zu zögern gleich in die Tiefe gespielt“, freute sich der VfB-Coach über den Spielzug zum 1:0. In der Folge waren die Peiner „viel energischer und wacher“, führten zur Pause mit 2:0 und legten im zweiten Durchgang vierfach nach – und das, obwohl sie einen Gang zurückschalteten.

B-Junioren, Landesliga

SCU SalzGitter – Arminia Vechelde 1:1 (0:1).Tore: 0:1 Carl Dummer (16.), 1:1 (55.).

Die Vechelder hatten in der erstenHälfte zahlreiche Chancen, nahmen aus Salzgitter aber doch nur einen Punkt mit. „Wir haben dominiert. Daher war es unnötig, dass wir dieses Spiel nicht gewonnen haben“, bedauerte Trainer Murat Güzel, den ein anderer Umstand deutlich mehr störte. So habe der Gegner laut Güzel einige Arminia-Spieler mit rassistischen Äußerungen provoziert. Der Vechelder Coach hätte sich gewünscht, dass seine Salzgitteraner Trainerkollegen einschreiten, doch das blieb aus. „Wir Trainer haben ei­ne große Vorbildfunktion“, erklärte Güzel dazu.

MTV Gifhorn – VfB Peine 2:1 (1:1). Tore: 1:0 (14.), 1:1 Max Wasl (18.), 2:1 (70.).

Das Spitzenspiel verloren die Peiner knapp. Dabei monierte VfB-Co-Trainer Ulf Wasl vor allem die „unglaublich harte Spielweise des Gegners, die von Außen von den Trainern auch noch so forciert wurde“. So mussten bis zur 30. Minute auch schon zwei Peiner nach Fouls zur Untersuchung ins Krankenhaus. Fußballerisch sei es in beide Richtungen eine gute Partie gewesen, die zur Pause ausgeglichen war (1:1). „In der zweiten Hälfte war es dann ein Auf und Ab. Wir hatten etwas mehr Ballbesitz, waren im Abschluss aber nicht konsequent genug“, sagte Ulf Wasl. In den abschließenden 15 Minuten hätte das Spiel in beide Richtungen kippen können und tat dies letztlich zugunsten des Tabellenführers. „Es war nicht komplett unverdient, vor allem aber bitter für uns“, so Co-Trainer Ulf Wasl.

C-Junioren, Landesliga

VfB Peine – SSV Vorsfelde 3:2 (1:1). Tore: 1:0 Fynn Rühl (12.), 1:1 (18.), 2:1 Fynn Rühl (37.), 2:2 (39.), 3:2 Piet Küster (69., Elfmeter).

Peines Trainer André Lau sprach von einem Spiel der Standardsituationen – vier der fünf Tore waren nach ruhendem Ball gefallen. Für den VfB traf Fynn Rühl doppelt, ehe Piet Küster eine Minute vor dem Abpfiff mit einem Elfmeter den Deckel draufmachte. „Der Gegner war eine harte Nuss, hat uns einiges abverlangt. Wir hatten viele Fehlpässe, aber es war ein verdienter Sieg“, so André Lau, der sich über die Eroberung von Tabellenplatz 5 freute.

