Sonnenberg lässt gegen Hondelage zu viel liegen

Sie rechneten von vornherein nicht mit einem Sieg. Dennoch bot der TSV Sonnenberg dem MTV Hondelage einen leidenschaftlichen Kampf, belohnte sich bei der 2:3 (1:1)-Niederlage allerdings nicht und bleibt somit weiter im Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga gefangen.

Es sind aktuell nur Kleinigkeiten, die den TSV Sonnenberg von Erfolgen trennen. In diesem Spiel sollte es zunächst die Schwäche im Abschluss sein. Zu diesem Manko gesellten sich allerdings auch Nachlässigkeiten in der Defensive, die am Ende eine bittere Niederlage gegen eine Spitzenmannschaft der Liga bedeuteten. Sonnenberg ging dabei sogar früh durch Bayram Üsküplü in Führung, konnte diese aber nur gute zehn Minuten halten. „Beim 1:1 schenken wir Hondelage einen Freistoß mit einem unnötigen Foul. Das war einfach vermeidbar“, ärgerte sich TSV-Coach Andy Bresch.

Nach dem Ausgleich waren seine Jungs weiter am Drücker, schafften es aber nicht, wieder vorzulegen. Kurz nach der Pause waren es dann erneut die MTV-Kicker, die einen Tiefschlaf in der Sonnenberger Abwehr bestraften. „Das war wieder viel zu leicht“, analysierte Bresch knallhart.

Seine Mannschaft bemühte sich weiter, doch erneut durften die Gäste jubeln. Der Anschlusstreffer von Frederik Falb in der Nachspielzeit kam zu spät – die Sonnenberger konnten die unnötige Niederlage gegen Hondelage nicht mehr abwenden.

„Das war eine gute Leistung von uns, es lag einfach an der Chancenverwertung. Nächste Woche kommt dann eine Art Endspiel auf uns zu. Da müssen wir sicherer vor dem Tor sein“, sagte Bresch mit Blick auf die Partie bei Acosta II.

Tore: 1:0 Üsküplü (12.), 1:1 Courenq (25.), 1:2 O. Broders (60.), 1:3 M. Broders (83.), 2:3 Frederik Falb (90.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de