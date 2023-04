MTV Vater Jahn Peine verspielt wohl die Chance auf Platz 2

Denise Lächelt (am Ball) und die Peinerinnen erlebten in Hannover bei Germania List eine böse Überraschung.

Eine böse Überraschung erlebten die Oberliga-Handballerinnen des MTV Vater Jahn Peine in ihrem Auswärtsspiel gegen den SC Germania List. Die Mannschaft von Trainer Daniel Reckel kehrte mit einer nicht einkalkulierten 29:30 (16:14)-Niederlage aus der Landeshauptstadt in die Fuhsestadt zurück. Während die abstiegsgefährdeten Listerinnen jubelten, gab’s auf Seiten der Jahn-Mädels lange Gesichter.

So wird das für die Peinerinnen im Saisonendspurt nichts mit der Vizemeisterschaft. Vielmehr geht es für sie in den verbleibenden fünf Spielen darum, Platz 3 im Fernduell mit den nahezu gleichauf lauernden Teams der HSG Heidmark und des HV Lüneburg zu sichern.

„List hat gekämpft. Man hat gemerkt, dass die Mannschaft gewinnen musste“, sagte Jahn-Coach Reckel. Seinem Team dagegen unterliefen ungewohnt viele Flüchtigkeitsfehler. Bälle landeten auf den eigenen Füßen oder unbedrängt im Seitenaus – und das gleich reihenweise. Reckel: „Wir haben nie zu unserer Ballsicherheit gefunden.“

Kurz nach dem Seitenwechsel schienen sich die Peinerinnen dennoch den Erfolgsweg zu ebnen. Ihre 16:14-Pausenführung bauten die Mannschaft durch Lena Bührigs Treffer auf 20:17 aus (34. Minute). Doch List ließ nicht locker, die Mannschaft hielt dem Druck der Siegpflicht stand und kippte die Partie binnen vier Minuten. Nach fünf List-Treffern in Folge stand es plötzlich 22:20 – der Anfang vom Ende für das Reckel-Team. Das lief in der Folgezeit permanent einem Rückstand hinterher – mal war es ein Treffer, oftmals zog List aber auf drei Tore davon. Das ging so bis zum 29:26 in der 54. Minute.

Dann rissen sich die Peinerinnen noch einmal zusammen. Nele Kruck von der Siebenmeterlinie sowie Doppeltorschützin Jenny Neumann glichen zum 29:29 aus (56.). Doch das letzte Wort hatte die Listerin Carina Neumann, die zum 30:29 traf (57.), während Peines Torjägerin Nele Kruck von der Siebenmeterlinie die Ausgleichschance vergab (58.).

MTV: Kilsbach – Wattenberg 2, Kruck 10, Lächelt 5, Rühling, Müller, Bartels 4, Hüsing, Fust 1, Neumann 3, Bührig 3.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de