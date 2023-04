Lafferde kassiert späten Ausgleich gegen Lamme

Lange Zeit hatten die Fußballer des SV Teutonia Groß Lafferde einen Überraschungssieg ge­gen Germania Lamme in Aussicht. Nach dem späten Ausgleich des Bezirksliga-Vierten (85.) musste sich das Kellerkind aus dem Kreis Peine dann aber doch mit einem 1:1 (1:0)-Re­mis zufriedengeben. „Das Spiel müssen wir eigentlich nach Hause bringen“, bedauerte Trainer Oliver Hilger, der dennoch stolz auf seine Mannschaft war: „Die Jungs haben sich in alles reingeworfen.“

Zunächst gaben die Gäste vom Braunschweiger Stadtrand den Ton an – zwingende Aktionen in Richtung des Lafferder Tores kamen dabei aber nicht zustande. Erst ab der 20. Minute kamen die Hausherren besser ins Spiel, sorgten über ihre beiden Außen für viel Unruhe rund um den Sechzehner. Vor allem Uriel Ayimele Donguetsop bat seine Ge­genspieler immer wieder zu einem Tänzchen und ließ sie dabei alt aussehen – so auch vor dem Führungstreffer der Lafferder (30.). Donguetsop ging an einem Lammer Verteidiger vorbei, brachte den Ball flach, aber stramm in die Mitte. Am langen Pfosten schob Roman Tigran­yan aus spitzem Winkel ein.

Dominant vor dem Wechsel

Bis zur Pause dominierte die Teutonia das Spiel. Lammes Befreiungsschläge fing das starke Groß Lafferder Mittelfeld um Kevin Harms, Adrian Jansen und Ulrich Armel Noupa Zoupet bereits vor der Mittellinie ab. Weitere Angriffe der Teutonen blieben aber ohne Ergebnis.

Keinen zweiten Bälle bekommen

Nach der Pause drehte sich der Wind um 180 Grad. Die Germanen hatten viel Ballbesitz und zogen ihr Spiel auf. „Wir sind mit diesem langen Gegurke nicht klargekommen, wir haben keine zweiten Bälle gekriegt“, monierte der Lafferder Trainer Oliver Hilger, dessen Team sich zweimal innerhalb kurzer Zeit auf seinen Keeper Paul Heinisch verlassen konnte. Mit langen Schlägen aus dem Sechzehner heraus versuchten die Lafferder für Befreiung zu sorgen. Ih­re im Ansatz gefährlichen Konter krönten sie allerdings nicht mit einem Torerfolg. Henrik Mücke schoss mit vollem Risiko weit übers Tor, Uriel Donguetsop scheiterte nach sensationeller Ballmitnahme von Torben Röcken und folgendem Zuspiel am Keeper.

Derweil erhöhte sich der Druck auf die Teutonia-Abwehr. Lammes ersten Treffer in der 83. Minute pfiff das Schiedsrichter-Gespann wegen ei­ner Abseitsposition noch zurück, wenig später durften die Gäste nach einer Ecke, die irgendwie durchgerutscht war, aber wirklich jubeln. Uriel Donguetsop hatte noch einmal die Chance auf die erneute Lafferder Führung – sein Schuss verfehlte aber das Ziel und es blieb beim leistungsgerechten 1:1.

Tore: 1:0 Roman Tigranyan (30.), 1:1 Alexander Stempel (85.).

