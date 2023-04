3:0! Rückkehr der Stammspieler hilft dem TSV Wendezelle

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Wendezelle haben sich im Tabellenmittelfeld wieder ein Stückchen weiter nach oben gearbeitet und stehen nun mit zwölf Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone auf Platz 8. Am Mittwochabend gewann die Mannschaft von Thomas Mainka souverän mit 3:0 (1:0) bei der SV Lauingen Bornum.

Viele Chancen habe der Gegner nicht gehabt, so Mainka, der sich je eine Möglichkeit der Hausherren pro Hälfte notiert hatte. Auch sein Team war in der ersten Hälfte nicht zwingend genug. Die beste Chance hatte Thomas Erich, dessen Schuss sich letztlich aber als zu harmlos entpuppte. „Zudem hatten wir noch zwei, drei gute Versuche aus der Distanz“, erzählte Mainka. Schließlich gingendie Wendezeller noch vor derPause durch einen Foulstrafstoß von Nils Schulze in Führung (43.).

Nach dem Seitenwechsel „haben wir es dann gut gemacht, das Spiel kontrolliert“, bemerkte Mainka. Ab der 62. Minute stellte Wendezelle endgültig die Weichen auf Sieg. Nach Balleroberung von Kapitän Lars Timpe bediente Thomas Erich Mitspieler Ole Kamp, der das 2:0 markierte. Kurz vor Schluss erlief Erich einen zu kurzen Rückpass des Gastgebers und machte mit dem 3:0 den Deckel drauf. „Man merkt bei uns direkt, wenn die Stammspieler wieder da sind“, erklärt Wendezelles Trainer Thomas Mainka, der mit 17 Akteuren einen wesentlich breiteren Kader zur Verfügung hatte als in den vergangenen Wochen.

Tore: 0:1 Nils Schulze (43., Elfmeter), 0:2 Ole Kamp (62.), 0:3 Thomas Erich (83.).

lev

