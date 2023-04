Der VfB Peine ist der lachende Dritte

In der Peiner Fußball-Kreisliga ging es am Wochenende zu wie in der Bundesliga. Der Spitzenreiter patzt – Schwicheldt verlor in Lengede mit 3:4 –, doch der Verfolger konnte es nicht nutzen. Denn Woltorf verlor mit 0:2 beim VfB Peine, der in dieser Rechnung der lachende Dritte ist und mit seinen Nachholspielen bis auf einen Punkt an die Spitze heranrücken könnte. Im Abstiegskampf holten der TSV Clauen/Soßmar und der TSV Dungelbeck wichtige Punkte.

SV Lengede II – RW Schwicheldt 4:3 (3:1). Tore: 1:0 Knöfler (21.), 2:0 Henke (27.), 2:1 Schrader (32.), 3:1 Akdeniz (41.), 3:2 Winkler (60.), 4:2 Knöfler (60.), 4:3 Bacaksiz (80.).

„Bitte bloß nicht abschießen lassen!“ Das waren die Gedanken, die die nur zu dreizehnt angetretenen Lengeder vor dem Spiel gegen den Spitzenreiter hatten, berichtete der Trainer Andre Wredé, der ebenfalls mitkicken musste. „Wir haben als Mannschaft gut agiert, das Zentrum gehörte uns, Schwicheldt hatte keinen Zugriff“, sagte der Coach, dessen Team zur Pause 3:1 führte. Dabei hätten die Gäste auch nur eine Chance gehabt. Knackpunkt war eine Szene aus der 50. Minute: „Un­ser Torwart Tobias Netzer hält im Eins-gegen-eins gegen Onur Bacaksiz“, erzählte Wrede. Sein Team kassierte danach zwar den Anschluss, antwortete aber gleich mit dem 4:2 und rettete den Sieg über die Zeit. „Das Spiel hätte auch keine fünf Minuten länger dauern dürfen“, sagte Wrede. „Wir waren alle K.o.“

VfB Peine – VfL Woltorf 2:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Spatafora (21., 85.).

Die Peiner haben ihren Plan von der ersten bis zur 90. Minute umgesetzt und souverän gewonnen. „Woltorf ist gut im Umschaltspiel, deshalb haben wir das Tempo niedrig gehalten, um Ballverluste zu minimieren. Dadurch war die erste Hälfte aber ganz schön langweilig“, sagte der VfB-Trainer Bünyamin Tosun, der nur drei Torchancen zählte. Die Gäste nutzten ihre beiden Möglichkeiten nach Standards nicht, die Peiner ihre eine dafür schon – Damien Spatafora traf zum 1:0. Die zweite Hälfte gestalteten die Hausherren dann ähnlich wie die erste. „Wir haben das Tempo gehalten. Nur zwischen der 55. und 70. Minute hat Woltorf das Tempo durch ihr Pressing erhöhen können – aber ohne Ertrag“, berichtete Coach Bünyamin Tosun, dessen Team geduldig blieb. Mit einer starken Kombination über drei Stationen erzielte schließlich Spatafora mit seinem zweiten Treffer den Endstand. Der VfB-Offensivmann hatte bis zu ih­rem Rückzug der zweiten Mannschaft angehört und trainiert seit Winter beim Kreisliga-Team mit. „Er hatte zuvor auch schon die Qualität, nun aber auch die Zeit, regelmäßig da zu sein“, so Tosun.

SV Herta Equord – TSV Dungelbeck 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Jahns (41.), 0:2 Effenberger (84.).

Bis zum Gegentor hat Equord alles wegverteidigt. Bei einem Freistoß legten die Dungelbecker schließlich den Ball an der Mauer vorbei, Tobias Jahns schoss ins kurze Eck zur Führung ein. „Von da an laufen wir die ganze Zeit dem Rückstand hinterher“, sagte der Herta-Trainer Stephan Klemke, dessen Team nur wenig offensive Gefahr ausstrahlte. Dungelbeck durfte kontern und machte so den Deckel drauf.

TSV Marathon Peine – TSV Eixe 3:2 (2:1). Tore: 1:0 Göksen (4.), 1:1 Mörtzsch (18.), 2:1, 3:1 S. Toprakli (27., 82.), 3:2 Mörtzsch (90.).

Marathons Fußballobmann Benjamin Weiß zollte den Gästen viel Respekt: „Was die hier als Letzter abliefern… die haben sich in alles reingeschmissen – eine geile Leistung.“ Für Zählbares reichte es aber nicht. Das Traumtor des Peiners Gökhan Göksen in den Giebel beantworten die Eixer durch Alexander Mörtzsch, sie gingen aber dennoch mit einem Rückstand in die Pause (1:2). „Wir betteln dann die ganze zweite Hälfte um das 2:2, haben dann aber einen guten Konter zum 3:1. Eixe traf dann noch einmal mit dem Schlusspfiff“, fasste Weiß zusammen. Sein Fazit lautete: „Wir brauchen uns nicht beschweren, wenn wir gegen Eixe verlieren.“

TSV Edemissen – SV Arminia Vechelde II 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Winter (9., Elfmeter).

Bereits nach neun Minuten war der einzige Treffer des Tages nach einem Elfmeter gefallen, wodurch sich die Vechelder weiter im Tabellenmittelfeld festbeißen. Der Vechelder Trainer Dennis Cornwall sprach derweil von einem „klassischen Unentschieden-Spiel“. Allerdings blieb es beim 1:0, weil Arminia-Keeper Jan Ratz einige Male gut parierte.

Fortuna Oberg – Viktoria Woltwiesche 0:1 (0:1). Tor: Woltjes (44.).

Woltwiesches Fußballer widmeten ihren Sieg Mitspieler Jan Solf, der sich unter der Woche im Pokal das Schien- und Wadenbein sowie den Knöchel gebrochen hatte. „Für die Kreisliga war es ein gutes Spiel“, berichtete der Viktoria-Coach Sebastian Pasemann, der auf beiden Seiten ordentliche Chancen gesehen hatte. Nur die Viktoria nutzte eine: Sandy Woltjes erzielte aus dem Rückraum seinen 18. Saisontreffer.

TB Bortfeld – TSV Clauen/Soßmar 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Rösemann (23.), 0:2 Frenzel (29.).

Der Sieg der Gäste sei verdient, sagte der Bortfelder Trainer Marius Plote: „Wir sind völlig ohne Einstellung in das Spiel gegangen und haben gar nicht stattgefunden. Von der 1. bis zur 93. Minute nicht.“ Nach dem 0:2-Rückstand zur Pause stellte der TB-Trainer noch einmal um, den erwünschten Effekt brachte es aber nicht.

