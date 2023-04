Zweidorf/Bortfeld hebelt TSV-Abwehr aus

Einen wichtigen Heimsieg feierten die Landesliga-Handballer der SG Zweidorf/Bortfeld. Mit dem 28:25 (15:13) über den TSV Wietzendorf sind die Drachen dem Klassenerhalt einen gewaltigen Schritt nähergekommen. Sicher ist aber noch nichts: Denn mit dem etwas überraschenden Kantersieg über Dannenberg am Samstag hatte der MTV Braunschweig III auf dem ersten Abstiegsplatz wieder Anschluss ans rettende Ufer gefunden.

Blitzstart ohne Spielertrainer Brümmer auf dem Feld

Falls das überhaupt in den Bortfelder Köpfen gesteckt haben sollte, so merkte man den Drachen das nicht an. Mit einem Blitzstart zum 6:1 (8. Minute) legten sie los wie die sprichwörtliche Feuerwehr. Wietzendorfs Abwehr, die in den vergangenen fünf Spielen im Schnitt 34,4 Gegentreffer kassiert hatte, hebelten die Gastgeber ein ums andere Mal geschickt aus. Und vor allem schlossen sie überaus effektiv ab, was im Laufe der Saison selten der Fall gewesen war.

„Dabei habe ich sogar experimentiert und mich ganz bewusst herausgenommen, obwohl ich fit bin, um zu sehen, wie die Mannschaft ohne mich auf dem Feld auskommt“, verriet Spielertrainer Tobias Brümmer, der zum ersten Mal rein als Trainer an der Seitenlinie stand. 25 Minuten lang glückte das Experiment, erst in den Schlussminuten der ersten Hälfte verkürzten die Gäste, die enorm umschaltstark waren und vier Kontertore markierten, den Vorsprung der Drachen.

Viel länger hätte das Spiel nicht gehen dürfen

Im zweiten Spielabschnitt kamen die Gastgeber wieder besser aus den Startlöchern und stellten umgehend den alten Fünf-Tore-Abstand wieder her. Der hielt bis zum 27:22 (57. Minute). Wietzendorf warf noch einmal alles in die Waagschale und stellte auf offene Manndeckung um. Doch näher als auf 27:25 kam der TSV nicht mehr heran. „Die Jungs sind konditionell am Ende gewesen, viel länger hätte das Spiel nicht dauern dürfen. Im Großen und Ganzen bin ich aber sehr zufrieden“, attestierte Brümmer seinem Team eine gute Leistung.

SG: George, Kramme, Naujoks – Schröder 6 Tore, Waltermann 6, Schultz 4, Hasselbach 3, Larsen 2, Warnecke 2, Zakravsky 2, Körber 1, Lehne 1, Roske 1, Voges.

