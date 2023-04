Ärgerliche Niederlagen: Kontertore ärgern Broistedterinnen

Broistedt/Hildesheim. Die Pfeile verlieren an Ostern trotz guter Leistungen zweimal: Gegen Bemerode fehlt die Erfahrung, in Hildesheim das Glück im Abschluss.

Die Broistedterinnen (in Blau: Bianca Giering) gingen am Osterwochenende leer aus.

An die Siege der vergangenen Wochen konnten Broistedts Fußballerinnen an Ostern nicht anknüpfen. Gegen Bemerode und Hildesheim kassierten die Pfeile in der Oberliga Niederlagen. „Es ist so ärgerlich“, sagte Trainer Börge Warzecha, dessen Team in keinem der beiden Spiele schlechter gewesen sei. „Die Mädels zeigen eine gute Leistung, belohnen sich aber nicht. Diese beiden Spiele hätten wir nicht verlieren müssen.“

FC Pfeil Broistedt – TSV Bemerode 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Hockauf (73.), 0:2 Moshauer (79.).

Gegen die Hannoveranerinnen machten die Pfeile das Spiel. „Wir hatten gewaltig viele Torschüsse. Es waren aber nur ein, zwei richtig gute Möglichkeiten dabei“, erklärte Warzecha, dessen Team nicht zielstrebig genug war. Die Gäste wurden derweil über Konter gefährlich – zweimal parierte Pfeil-Keeperin Michelle Klemm in höchster Not.

Auch nach der Pause blieb die Broistedter Führung aus – ein Freistoß des Heimteams landete am Querbalken. Stattdessen traf Bemerode zum 1:0. Dabei flog den Broi­stedterinnen eine eigene Ecke um die Ohren (73.). „Es ist die mangelnde Erfahrung. Wir hatten solche Aktionen in der Saison nun schon einige Male – da ist ein Muster erkennbar“, bedauerte Warzecha, der sein Team nach dem Rückstand offensiver formierte. „Es bringt uns aktuell nichts, nicht auf Sieg zu spielen.“

Doch was folgte, war der zweite Treffer der Gäste. „Es waren beides gut herausgespielte Kontertore. Ich habe uns zwar besser im Spiel gesehen, aber davon können wir uns leider nichts kaufen“, haderte Broi­stedts Trainer nach der unglücklichen 0:2-Niederlage.

Grün-Weiß Hildesheim – FC Pfeil Broistedt 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Bögershausen (20.), 1:1 Madlen Kossian (64.), 2:1 Mierisch (85.), 3:1 Paetzold (90.+1).

Ähnlich verlief das Spiel gegen die Hildesheimerinnen, die sich mit sechs Punkten am Osterwochenende vorerst aus dem Tabellenkeller verabschiedeten. „Von den Zweikampf-Verhältnissen war die Partie ausgeglichener als die gegen Bemerode, aber wir waren wieder besser im Spiel drin“, sagte Warzecha, dessen Team in Minute 3 hätte in Führung gehen können. Ein Freistoß von Jessica Engwicht landete aber am Pfosten. Und es kam ein zweiter Aluminium-Treffer dazu, als Madlen Kossian einen Kopfball an die Latte des Hildesheimer Tores setzte. „Bei uns fallen diese Dinger einfach nicht rein“, haderte Warzecha.

Nach dem Seitenwechsel machte es Kossian besser und traf per Kopfball zum Ausgleich (64.), ehe in der Schlussphase wieder ein Rückschlag folgte. Nach einer Ecke traf Grün-Weiß zum 2:1. Erneut machten die Broistedterinnen hinten auf und kassierten in der Nachspielzeit noch den dritten Treffer, der die Niederlage besiegelte.

