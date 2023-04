Ölsburg behauptet sich gegen VTTC Concordia

Nach ihrem jüngsten Sieg stehen Ölsburgs Tischtennisspieler in der Bezirksoberliga Mitte bei ei­nem ausgeglichenen Punktverhältnis von 17:17. Mit 9:3 (33:18 Sätze, 500:429 Bälle) setzten sich Kapitän Carsten Rook und Co. gegen den Tabellennachbarn VTTC Concordia Braunschweig durch und können im letzten Saisonspiel am Samstag, 22. April (16 Uhr), in eigener Halle gegen Abstiegskandidat ESV Wolfenbüttel für ein positives Saisonergebnis sorgen.

Gegen die Braunschweiger startete der MTV Ölsburg optimal, siegte in allen drei Doppeln. Dabei hatten vor allem Marcus Döring und Rainer Apel viel Arbeit: Nach 0:2-Satzrückstand (9:11, 7:11) wendete sich das Blatt. Infolge des Ausgleichs (11:6, 11:7) entschied das Ölsburger Duo auch Satz 5 für sich (11:9).

Kapitän Carsten Rook erhöhte im Einzel direkt auf 4:0, während sein Doppelpartner Rüdiger Große in der Verlängerung des Entscheidungssatzes (10:12) den Kürzeren zog. Weil in der Folge aber Dominik Lambrecht (3:0), Holger Pätz (3:1) und Marcus Döring (3:2) Erfolge im Einzel feierten, zogen die Hausherren gar auf 7:1 davon.

Den frühen Sieg verpassten die Ölsburger, weil Rainer Apel und Carsten Rook in seinem zweiten Einzel des Tages bei ihren 2:3-Niederlagen nur Nuancen zum Sieg fehlten. Mit den beiden Erfolgen von Rüdiger Große (3:1) und Dominik Lambrecht (3:0) machte der MTV schließlich den Sack zu und bleiben in der Tabelle vor den Braunschweigern.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de