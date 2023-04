Desolat! SV Lengede verliert mit 1:6

Marcel Burkutean (rotes Trikot, am Ball) und der SV Lengede kamen im Rückspiel beim SC Göttingen 05 nie richtig in Fahrt. Marvin Oktay (hinten links) erzielte das zwischenzeitliche 1:3.

„Ich bin sauer, ich bin enttäuscht – für diesen Auftritt habe ich keinerlei Verständnis.“ Kai Olzem, Trainer des SV Lengede in der Fußball-Landesliga, war am Sonntagnachmittag außer sich. Nicht nur hatte sein Team mit 1:6 (0:2) mehr als deutlich gegen den Tabellennachbarn SC Göttingen 05 verloren. Obwohl der Gegner ab der 67. Minute nur noch zu zehnt war, kassierten die Lengeder noch drei weitere Ge­gentore. Sein Team sei „total schlafmützig und träge“ zu Werke gegangen, meckerte Trainer Kai Olzem, der hinzufügte: „Mit dieser Leistung haben wir das Bild der letzten Woche – unsere sehr gute Einstellung – mit Füßen getreten.“

Lengede zeigt nach lauter Halbzeitansprache keine Reaktion

Schon die ersten beiden Gegentore hatten sich die Lengeder selber reingelegt. Nach einer Ecke besetzten sie den Rückraum nicht, ließen einen Göttinger frei abschließen und fälschten den Ball ins eigene Tor ab. Der zweite Treffer war gar ein Eigentor von Vincent Ibe nach einem Freistoß. In der Kabine setzte es dann zurecht „eine meiner lauteren Ansprachen“, so Olzem, der in der Pause und auch schon vor dem Spiel darauf hingewiesen habe, dass es gegen die drittbeste Offensive der Liga vor allem auf die Körperlichkeit ankomme. „Aber keine Reaktion. Und dann kassieren wir gleich nach zwei Minuten in der zweiten Hälfte so ein Ping-Pong-Tor“, haderte Lengedes Coach. Einige Male sei der Ball im eigenen Fünfmeterraum hin- und hergeflippert. Kein Lengeder vermochte zu klären.

Kurz kam Hoffnung auf, als Marvin Oktay mit seinem siebten Saisontreffer für das 1:3 sorgte und bei einem Kopfball sogar den Anschluss hätte erzielen können. Trainer Kai Olzem: „Eigentlich waren wir aber niemals so richtig im Spiel drin. Wir haben es zu keinem Zeitpunkt geschafft, Fahrt aufzunehmen.“ Nicht einmal, als Göttingens Torschütze Norick Florschütz vom Platz flog (67.), weil er Lengedes Marcel Burkutean bei einer kleinen Rangelei in den Schwitzkasten genommen hatte. „Man hat nicht gemerkt, dass der Gegner einen Mann weniger hatte. Göttingen hat tiefer gestanden und sein Konterspiel aufgezogen“, erläuterte Coach Kai Olzem, der von kollektivem Versagen seiner Mannschaft sprach.

Zwei Wochen Pause für den SVL

Nun steht den Lengedern erst einmal eine zweiwöchige Pause bevor. Im Bezirkspokal ist der SVL nicht mehr vertreten und auch in der Landesliga sind für den Tabellensiebten keine Spiele angesetzt. Erst Sonntag, 16. April, steigt Lengede wieder mit einem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig II ein. Gegen die Zweitliga-Reserve bedarf es allerdings einer klaren Leistungssteigerung, um nicht erneut derart un­ter die Räder zu geraten.

SV Lengede: Gürtler – Hoffmann, Karger, Franke, Oktay, Ibe (81. Bochmann), Könnecker, Burkutean (66. Younis), Vest, Kamp (60. Folchmann), Fassa (60. Führmann).

Tore: 1:0 Gerbi Kaplan (32.), 2:0 Eigentor Vincent Ibe (40.), 3:0 Norick Florschütz (47.), 3:1 Marvin Oktay(57.), 4:1 Steven Baumgardt (75.), 5:1 Gerbi Kaplan (Elfmeter, 80.), 6:1 Ole Grams (86.). Besonderes: gelb-rote Karte für Göttingens Norick Florschütz (67.).

