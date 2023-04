0:4! Wendezelle ist im Abstiegskampf angekommen

Für den TSV Wendezelle hat nun der Abstiegskampf in der Fußball-Bezirksliga begonnen: Mit 0:4 (0:1) verloren die Peiner beim FC Wenden und zeigten dabei wenige Offensivbemühungen.

Der Beginn war allerdings noch vielversprechend für die Gäste. Patrick Woltmann tauchte nach einigen Minuten vor dem Torwart auf, vergab aber die Chance und bekam trotz eines Foulspiels den Elfmeter nicht. „Das war eine klare Fehlentscheidung. Wer weiß, wie das Spiel dann gelaufen wäre“, sagte Wendezelles Trainer Thomas Mainka.

Anschließend wurde das Spiel erwartet umkämpft, wobei die Wendezeller in den Zweikämpfen aber immer wieder schlecht aussahen. Nach 35 Minuten dann der Schock: Ein Distanzkracher landete hinter TSV-Keeper Branco Broschinski in den Maschen. 1:0 lautete auch der Pausenstand für den FC Wenden. „Wir haben zu wenig in der Offensive gemacht, was wir in der zweiten Halbzeit verbessern wollten“, berichtete der Wendezeller Coach.

Doch der Plan scheiterte immer wieder an der gut aufgelegten Verteidigung der Hausherren, die dann in der 65. Minute zur Vorentscheidung trafen. Rene Ahlers rutschte dabei als letzter Mann weg und öffnete so den Weg zum 2:0. „Das ist natürlich bitter gelaufen“, kommentierte Mainka. Wendezelle machte anschließend auf und kassierte noch zwei weitere Gegentreffer nach Kontern. „Wenden hat genau das Spiel gemacht, worauf wir uns eingestellt hatten. Leider konnten wir kaum Nadelstiche setzen, was mich sehr ärgert. Spätestens mit dieser Niederlage sollte jedem Spieler klar sein, dass wir uns im Abstiegskampf befinden und eine ganz andere Herangehensweise zeigen müssen“, so Mainka.

Tore: 1:0 Tayfun Bozkurt (35.), 2:0 Tim Brandes (65.), 3:0, 4:0 Marcel Baschin (71., 77.).

